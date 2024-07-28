أولمبياد باريس - باحتفال كريستيانو.. محمد السيد إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة

حسم محمد السيد تأهله إلى ثمن نهائي منافسات سلاح المبارزة بعد الفوز على الكولومبي جون إديسون.

ويواجه الإيطالي أندريا سانتاريللي في ثمن النهائي عصر اليوم الأحد وتحديدا الساعة 4:05.

واحتفل محمد السيد بتأهله بالاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم البرتغالية.

فيما ودع الثنائي محمد ياسين ومحمود محسن المنافسات من دور الـ32.

وكان ياسين قريبا من التأهل قبل أن ينتهي الوقت الأصلي 8-8 أمام الياباني ميتوبي كازاياسو.

وخسر ياسين في الوقت الإضافي باللمسة الذهبية.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا