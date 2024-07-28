أولمبياد باريس - سلاح المبارزة.. محمد السيد يكرر إنجازه ويتأهل لربع النهائي

حسم محمد السيد تأهله إلى ربع نهائي منافسات سلاح المبارزة بعد الفوز على الإيطالي أندريا سانتاريلي بنتيجة 15-10 في أولمبياد باريس 2024.

وسيلتقي السيد مع الفائز من المجري جيرجيلي سيكلوسي المصنف الثاني على العالم والبلجيكي نيسير لويولا.

وستقام مباريات ربع النهائي في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكرر السيد البالغ 21 عاما ما فعله في أولمبياد طوكيو 2020 بالوصول لربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وكان السيد فاز على الكولومبي جون إديسون في دور الـ 32 واحتفل بتأهله بالاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم البرتغالية.

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.

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