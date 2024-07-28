أولمبياد باريس - محمد البيلي يودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ 64

ودع محمد البيلي منافسات فردي الرجال لتنس الطاولة من دور الـ 64.

وخسر البيلي من البولندي ميلوش ريزيمسكي صاحب الـ 14 عاما بنتيجة 4-0.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 و11-7 و16-14 و11-8.

وكان عمر عصر قد تأهل من نفس الدور بعد الفوز على بطل مدغشقر بنتيجة 4-1.

من هو محمد البيلي؟

أكبر لاعب في بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة، ابن المنصورة بدأ مسيرته مع كرة القدم ثم تحول لتنس الطاولة.

ممارسة اللعبة على الطاولات في الشوارع المصرية ساهمت في حبه للعبة.

انتقل لكهرباء طلخا ثم النادي الأهلي في 2005 بعمر 15 سنة، وحقق مع الأحمر لقب الدوري 13 مرة من أصل 17 موسما.

فاز بوسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد حصد 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

خاض تجارب احترافية في بلجيكا وتركيا وحقق خلالها ألقابا.

اختار مسلسل الأسطورة ضمن الأعمال الفنية المفضلة له، ولا يفوت أي عمل فني لأحمد حلمي، ويشجع ليفربول عالميا والأهلي محليا.

اعتزل في 2020 عن اللعب دوليا وتراجع سريعا عن قراره، ويشارك لأول مرة في الأولمبياد.

ينافس البيلي في منافسات الفرق والفردي في باريس 2024.

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