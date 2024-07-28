أولمبياد باريس - تفوق على طوكيو.. محمد السيد إلى نصف نهائي سلاح المبارزة

وصل محمد السيد إلى نصف نهائي منافسات سلاح المبارزة بعد الفوز على البلجيكي نيسير لويولا بفضل اللمسة الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

واستمر التعادل خلال المباراة حتى الوصول لنتيجة 8-8.

وحسم السيد البالغ 21 عاما الفوز لصالحه بفضل اللمسة الذهبية وفاز بنتيجة 9-8.

وسيلتقي السيد مع الفرنسي يانيك بوريل المصنف الثالث في نصف النهائي في مباراة تبدأ في التاسعة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة.

أفضل Siii في التاريخ 😍 احتفال محمد السيد على طريقة قدوته كريستيانو رونالدو بعد التأهل إلى ربع نهائي سلاح المبارزة 🔥📷#Paris2024 | #OlympicGames | #Olympics pic.twitter.com/X04P4uf3PB — FilGoal (@FilGoal) July 28, 2024

وتفوق السيد على ما فعله في أولمبياد طوكيو 2020 بالوصول لربع النهائي آنذاك.

وكان السيد فاز على الكولومبي جون إديسون في دور الـ 32 واحتفل بتأهله بالاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم البرتغالية.

ثم انتصر على الإيطالي أندريا سانتاريلي بنتيجة 15-10 في دور الـ 16.

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.

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