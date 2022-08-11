حمزة الجمل بعد الفوز على الاتحاد: أنا أعيش أسعد لحظات حياتي

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

حمزة الجمل يرد تحية جماهير الإسماعيلي بعد لقاء المصري

شدد حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي على أنه يعيش أسعد لحظات حياته بعد وصول الدراويش إلى مناطق الأمان في ترتيب الدوري.

ووصل الإسماعيلي إلى المركز التاسع بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

وقال حمزة الجمل عبر أون تايم سبورتس: "أعيش الآن أسعد لحظات حياتي، أعلم أنها ليست بطولة لكنه حدث خاص، تخطينا كل المشاكل والعقبات، ونحن هنا الآن ولا أريد النظر إلى الماضي".

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وأضاف "عندما توليت الإدارة الفنية لـ الإسماعيلي قلت إذا هبط الفريق في قيادتي لن أجلس في الإسماعيلية يوم واحد".

وعن تجديد التعاقد مع الفريق للموسم المقبل، أجاب: "أشكر يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي بأن لهم الرغبة في بقائي مع الفريق، لكن لابد أن يكون هناك مشروع".

وكان يحيي الكومي أعلن في تصريحات لـ FilGoal.comعن تجديد التعاقد مع حمزة الجمل عقب النتائج الجيدة التي حققها وارتقاء الفريق في جدول الترتيب.

وأتم "الأهداف تكون مجرد رغبات إذا لم تُوضع خطة من أجل تحقيقها، إذا عملنا بنفس النهج السابق، سيصبح الوضع أسوأ".

وقاد حمزة الجمل خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في أربع لقاءات وخسر مرتين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع بـ36 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

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