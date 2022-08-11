الكومي لـ في الجول: من الطبيعي تجديد تعاقد حمزة الجمل.. وأتمنى المشاركة في البطولة العربية

قال يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي إنه ينوي تجديد تعاقد حمزة الجمل المدير الفني للفريق عقب النتائج الجيدة التي حققها وارتقاء الفريق في جدول الترتيب.

وفاز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري اليوم الخميس بهدف دون رد في الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وتحدث الكومي لـFilGoal.com قائلا: "حمزة الجمل أوفى بوعده وبذل جهدا كبيرا، لقد كنا في المركز الأخير والآن أصبحنا في المركز التاسع".

وشدد "لكننا سنحاول أن نصبح أفضل من ذلك في المستقبل، وأتمنى أن نشارك في البطولة العربية".

وعن تعاقد حمزة الجمل الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري قال: "من الطبيعي تجديد تعاقده بعد النتائج المميزة التي حققها والنقلة التي حدثت".

وقاد حمزة الجمل خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في أربع لقاءات وخسر مرتين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع بـ36 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

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