حسام حسن: أناشد رئيس الجمهورية.. الحكم قال لي "هابطلك كورة"

أبدى حسام حسن المدير الفني للمصري غضبه العارم بعد مباراة الأهلي، وناشد رئيس الجمهورية التدخل "للحصول على حقه".

وخسر المصري بهدفين دون رد أمام الأهلي في استاد برج العرب بالجولة 30 للدوري المصري.

وقال حسام بعد المباراة: "الأهلي ليس طرفًا في الأخطاء التي حدثت، كنا أقرب للفوز أو التعادل".

وأضاف عبر إم بي سي مصر: "منظومة كرة القدم المصرية لن ينصلح حالها في ظل هذا الكم من الفساد في الرياضة".

وتابع: "لن أتحدث عن استحقاقنا لركلة جزاء أو هدف، بل سأحكي ما فعله الحكم المساعد الذي هددني وقال لي: "مش هسيبك وهبطلك كورة". كأنه قتلني بهذه الجملة، (يا نهار أسود)!".

وأكمل: "كيف آخذ حقي؟ لا أصدق ما حدث، الحكم هذا يشاهد حسام وإبراهيم قبل أن يوُلد والآن يهددني! لن أتحدث عن كرة القدم. لدي كرامة، أنا حاصل على وسام الجمهورية، خدمت البلد، والمساعد يعرف أن اتحاد الكرة لن يحاسبه ولهذا يكلمني بهذه الطريقة".

وأضاف: "لن أناشد وزير الشباب والرياضة أو رئيس الوزراء، بل أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد قدّمت الكثير للبد واجتهدت أنا وإبراهيم لأننا نحب مصر".

وواصل: "اتحاد الكرة لن يجلب لي حقي. المسؤولون في الرياضة لم يحترموا الرأي العام من الأساس الذي كان يتمنى أن نتولى مهمة المنتخب، لكن تلك ليست قضيتنا ولن نتحدث عنها".

وشدد: "أنا مواطن يستغيث بسبب منظومة فاسدة، أناشد أعلى رتبة في البلد".

وأتم: "يا رب العام المقبل لا أكون في هذا البلد تمامًا".

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وكان إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري قد عبّر عن امتعاضه البالغ من أداء التحكيم في مباراة الأهلي.

وقال إبراهيم حسن بعد المباراة عبر إم بي سي مصر عندما تم تهنئته بعيد ميلاده: "عقبال 100 عام؟ لو أكملنا عامًا بهذا الشكل فسيكون جيدًا. أصبنا بجلطات وبمرض السكر، من الجيد أننا نتنفس".

وأضاف: "عندما نفّذ حمودي المخالفة لم يكن لاعبنا متسللًا، وبعدها من لمس الكرة في الهواء هو لاعب الأهلي. أين تقنية الفيديو والكاميرات؟".

وتابع: "الأهلي والزمالك لا ينتظران مُجاملة، فلماذا تكون ظالمًا؟ هاتروح من ربنا فين؟ كما الأهلي والزمالك يريدان الفوز بالدوري، فالمصري يريد البقاء في الدوري، تلك أقل حقوق البشر".

وواصل: "المدافع هو من لمس الكرة، وبالتالي لو كنت مهاجمًا تشرب كوب شاي على خط المرمى ووصلتك الكرة وسجلتها، فأنت غير متسلل، اتقوا الله، كرة القدم المصرية صارت صعبة للغاية".

وأكمل: "لا ننام، نعمل ليل نهار لتصحيح أخطاء من سبقونا. من المريب عدم إعادة لقطة الهدف غير المحتسب، إنها فضيحة".

وتساءل: "ماذا لو هبط المصري؟ من سيحصل له على حقه؟ لو وُجدت عدالة في الكرة المصرية لأعيدت تلك المباراة، والمصري قادر على الفوز بها".

وأضاف: "الأهلي لم يشرك الناشئين أمام الاتحاد السكندري، ذلك حدث في نهائي كأس مصر 1985 أمام الزمالك، اللاعبون وقتها كانوا يبلغون 18 و19 عامًا. أمّا من يشاركون الآن مع الأهلي والزمالك فهم مواليد 2000 و1999 ويتم قيدهم فوق السن، لا تضحكوا على الجمهور".

وأتم: "الأهلي كان قلقًا من المصري وكان يعلم قوة حسام حسن وجهازه الفني، ولذلك لم يشرك أي لاعب ممن ظهروا أمام الاتحاد، وسواريش قال في المؤتمر الصحفي أنه فعل ذلك ليتجنب حرق اللاعبين أمام فريق قوي مثل المصري".



































































































وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الماضي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويتجمد رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز الـ11.

ثنائية فوز الأهلي جاءت عن طريق رامي ربيعة من ركلة جزاء، وحسام حسن.

واستطاع الأهلي الثأر من هزيمته في الدور الأول أمام المصري التي انتهت بالنتيجة ذاتها لصالح الفريق البورسعيدي.

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