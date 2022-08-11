المصري: شكوى ضد طاقم الحكام.. المساعد قد يكون مشجعا للأهلي مما يثير الشبهات

أعلن المصري عن تقدّمه بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي بقيادة محمود البنا.

وخسر المصري بهدفين دون رد أمام الأهلي في ملعب برج العرب مساء الأربعاء بالجولة 30 للدوري المصري.

ورصد المصري في بيانه "6 أخطاء مختلفة" لحكم المباراة، كما ألمح لوجود شبهة تعمد في عدم احتساب هدفه أمام الأهلي.

وجاء بيان المصري كالآتي:

تقدمت إدارة النادي المصري بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم تجاه طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الأهلي بقيادة الحكم محمود البنا.

وخلال الشكوى، أوضحت إدارة النادي المصري الأخطاء التحكيمية العديدة التي وقع فيها حكم المباراة ومنها تغاضيه عن معاقبة لاعبي الاهلي بالعقوبات الإدارية اللازمة ومنها البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الأهلي محمد هاني لتدخله العنيف على إيزي إيميكا لاعب المصري، وكذا التغاضي عن منح لاعب الاهلي محمد فخري الإنذار الثاني والطرد نتيجة عرقلته للاعبي المصري أكثر من مرة بعد حصوله على الإنذار الأول مطلع الشوط الثاني.

كما أكدت إدارة المصري أن حكم المباراة محمود البنا تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للمصري الأولى في الدقيقة السابعة من الشوط الأول والثانية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وكذلك احتسابه لركلة جزاء غير صحيحة لصالح الأهلي بناء على مراجعة حكام الـ VAR في الوقت الذي كان حكم المباراة قريبا من اللعبة وأشار باستمرار اللعب، وكذلك إلغاء حكم المباراة لهدف صحيح للمصري في الدقائق الأخيرة من المباراة بناء على إشارة من حامل الراية ودون تدخل من الـ VAR كما هو معتاد في تلك اللقطات المثيرة للجدل والتي تحتاج إلى مراجعة الـ VAR حتى يحصل كل فريق على حقوقه كاملة.

وأشارت إدارة النادي المصري في شكواها إلى الاستفزاز المستمر من مساعد الحكم الأول سمير جمال تجاه الكابتن حسام حسن المدير الفني للمصري وتطاول بالقول عليه على مرأى ومسمع من الجميع وعلى رأسهم مراقب المباراة وحكم الساحة وهو الأمر الذي قد يلقي بظلال حول تعمد الحكم المساعد عدم احتساب الهدف الصحيح للمصري خاصة في ظل ما يتردد وبشدة على مواقع التواصل الاجتماعي من تشجيع هذا المساعد للنادي المنافس وهو الأمر الذي يثير الشبهات حوله خاصة في ظل تعمده الدائم استفزاز الجهاز الفني للمصري قولا وفعلا على مدار شوطي المباراة.



































































































وكان إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري قد صرح عبر إم بي سي مصر: "عقبال 100 عام؟ لو أكملنا عامًا بهذا الشكل فسيكون جيدًا. أصبنا بجلطات وبمرض السكر، من الجيد أننا نتنفس".

وأضاف: "عندما نفّذ حمودي المخالفة لم يكن لاعبنا متسللًا، وبعدها من لمس الكرة في الهواء هو لاعب الأهلي. أين تقنية الفيديو والكاميرات؟".

وتابع: "الأهلي والزمالك لا ينتظران مُجاملة، فلماذا تكون ظالمًا؟ هاتروح من ربنا فين؟ كما الأهلي والزمالك يريدان الفوز بالدوري، فالمصري يريد البقاء في الدوري، تلك أقل حقوق البشر".

وواصل: "المدافع هو من لمس الكرة، وبالتالي لو كنت مهاجمًا تشرب كوب شاي على خط المرمى ووصلتك الكرة وسجلتها، فأنت غير متسلل، اتقوا الله، كرة القدم المصرية صارت صعبة للغاية".

وأكمل: "لا ننام، نعمل ليل نهار لتصحيح أخطاء من سبقونا. من المريب عدم إعادة لقطة الهدف غير المحتسب، إنها فضيحة".

وتساءل: "ماذا لو هبط المصري؟ من سيحصل له على حقه؟ لو وُجدت عدالة في الكرة المصرية لأعيدت تلك المباراة، والمصري قادر على الفوز بها".

وأضاف: "الأهلي لم يشرك الناشئين أمام الاتحاد السكندري، ذلك حدث في نهائي كأس مصر 1985 أمام الزمالك، اللاعبون وقتها كانوا يبلغون 18 و19 عامًا. أمّا من يشاركون الآن مع الأهلي والزمالك فهم مواليد 2000 و1999 ويتم قيدهم فوق السن، لا تضحكوا على الجمهور".

وأتم: "الأهلي كان قلقًا من المصري وكان يعلم قوة حسام حسن وجهازه الفني، ولذلك لم يشرك أي لاعب ممن ظهروا أمام الاتحاد، وسواريش قال في المؤتمر الصحفي أنه فعل ذلك ليتجنب حرق اللاعبين أمام فريق قوي مثل المصري".

فيما صرّح حسام حسن المدير الفني للفريق عبر نفس القناة: "الأهلي ليس طرفًا في الأخطاء التي حدثت، كنا أقرب للفوز أو التعادل".

وأضاف عبر إم بي سي مصر: "منظومة كرة القدم المصرية لن ينصلح حالها في ظل هذا الكم من الفساد في الرياضة".

وتابع: "لن أتحدث عن استحقاقنا لركلة جزاء أو هدف، بل سأحكي ما فعله الحكم المساعد الذي هددني وقال لي: "مش هسيبك وهبطلك كورة". كأنه قتلني بهذه الجملة، (يا نهار أسود)!".

وأكمل: "كيف آخذ حقي؟ لا أصدق ما حدث، الحكم هذا يشاهد حسام وإبراهيم قبل أن يوُلد والآن يهددني! لن أتحدث عن كرة القدم. لدي كرامة، أنا حاصل على وسام الجمهورية، خدمت البلد، والمساعد يعرف أن اتحاد الكرة لن يحاسبه ولهذا يكلمني بهذه الطريقة".

وأضاف: "لن أناشد وزير الشباب والرياضة أو رئيس الوزراء، بل أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد قدّمت الكثير للبد واجتهدت أنا وإبراهيم لأننا نحب مصر".

وواصل: "اتحاد الكرة لن يجلب لي حقي. المسؤولون في الرياضة لم يحترموا الرأي العام من الأساس الذي كان يتمنى أن نتولى مهمة المنتخب، لكن تلك ليست قضيتنا ولن نتحدث عنها".

وشدد: "أنا مواطن يستغيث بسبب منظومة فاسدة، أناشد أعلى رتبة في البلد".

وأتم: "يا رب العام المقبل لا أكون في هذا البلد تمامًا".

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الماضي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويتجمد رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز الـ11.

ثنائية فوز الأهلي جاءت عن طريق رامي ربيعة من ركلة جزاء، وحسام حسن.

واستطاع الأهلي الثأر من هزيمته في الدور الأول أمام المصري التي انتهت بالنتيجة ذاتها لصالح الفريق البورسعيدي.

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