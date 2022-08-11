صحفي RAC 1: انتقال عمر مرموش إلى إسبانيول يتعقد

تعقّد انتقال عمر مرموش لاعب فولفسبورج إلى إسبانيول في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر جوان كامي صحفي إذاعة RAC 1 الكتالونية أن فولفسبورج غير راغب في التخلي عن مرموش.

يأتي ذلك بعد اهتمام إسبانيول باستقدام الجناح الدولي المصري للدوري الإسباني.

🚨 Es complica l’arribada d’Omar Marmoush (1999) a l’Espanyol. El Wolfsburg no està predisposat a deixar-lo sortir en aquest mercat. El futbolista egipci té contracte fins al 2023 i ha començat la temporada de titular @EsportsRAC1 #RCDE pic.twitter.com/w89ONhGpJv — Joan Camí (@JoanCami) August 11, 2022

وأعلن إسبانيول عن رحيل لاعبه وو لي إلى الدوري الصيني، وبالتالي وجود مساحة لتسجيل لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي.

وذكر موقع La Grada المختص في أخبار إسبانيول في وقتٍ سابق أن النادي الإسباني يراقب اللاعب المصري منذ فترة.

وأفاد التقرير أن إسبانيول يسعى لتدعيم مركز الجناح الأيسر، ويُتوقع ألا يتقاضى مرموش راتبًا مرتفعًا.

كما أن إسبانيول يرغب في استغلال تبقي عام واحد في عقد مرموش مع فولفسبورج لضم مقابل 4 أو 5 ملايين يورو.

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية قد أفادت قبلها أن 3 أندية أوروبية مهتمة بضم مرموش.

وذكر التقرير أن الأندية الثلاثة هي إسبانيول، بالإضافة إلى نوتنجهام فورست وبرينتفورد الإنجليزيين.

ولعب مرموش معارًا الموسم الماضي إلى شتوتجارت، وفي الموسم الذي سبقه بصفوف سانت باولي بالدرجة الثانية الألمانية.

وقاد مرموش فريقه الحالي فولفسبورج لعبور جينا في دور الـ 64 لكأس ألمانيا بهدفٍ قاتل بأول ظهور رسمي له مع الفريق بعد عودته من الإعارة.

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

وعرف إسبانيول تغييرات كبيرة في إدارته الفنية بعد نهاية الموسم الماضي الذي احتل فيه الفريق المركز 14 بالدوري الإسباني.

وأقيل المدرب فيسنتي مورينو من منصبه، وتم التعاقد مع دييجو مارتينيز الذي قاد غرناطة لربع نهائي الدوري الأوروبي منذ موسمين.

كما أطاحت الإدارة الصينية بـ فرانسيسكو روفيتي من منصب المدير الرياضي، وعوّضته بـ دومينجو كاتويرا.

وتخلى الفريق عن دييجو لوبيز ودافيد لوبيز وفيكتور جوميز وألفارو فاديو، وميجيل يامبريك، وأوسكار ميليندو، وفران ميريدا، وديداك فيلا، وأوير أولازابال، مع انتهاء إعارة يانخل هيريرا، ومانو مورلانيس، ولورين مورون.

في المقابل تعاقد إسبانيول مع الهولندي توني فيتينيا بشكل نهائي، وضم المهاجم خوسيلو مجانًا، والظهير بريان أوليفان، والحارس الفرنسي بنجامين ليكومتي، ولاعب الوسط فينيسيوس سوزا.

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