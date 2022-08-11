حطم رقم الحضري.. محمد عبد المنصف يصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري المصري

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - الاتحاد السكندري - الأهلي

أصبح محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

وجاء ذلك بمشاركته أمام الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

مباراة تحمل رقم 16 لـ "أوسة" في الدوري هذا الموسم ما جعله يصبح الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة.

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وتفوق عبد المنصف (45 عاما) على عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية ومدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

ولعب الحضري 451 مباراة، بينما بدأ عبد المنصف الموسم وله 436 مباراة، ليتفوق اليوم على رقم الحضري، وفقا لما أوردته مجلة الأهرام الرياضي في بداية الموسم.

وبذلك وصل عبد المنصف إلى 452 مباراة في الدوري المصري بقمصان مزارع دينا والجونة والزمالك وإنبي ووادي دجلة والاتحاد.

وسبق أن توج عبد المنصف بلقب الدوري 3 مرات مع الزمالك مواسم 2000-01 و2002-03 و2003-04.

ويملك عبد المنصف رقما خاصا بالفعل، بالمشاركة في الموسم الـ 26 على التوالي، بالتساوي مع الحارس الأرجنتيني هوجو جاتي.

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