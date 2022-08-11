فيتوريا يزور نادي الزمالك وجلسة مع فيريرا وأمير مرتضى

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

زار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر مقر نادي الزمالك والتقى مواطنه جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض للتنسيق بين الجهازين بشأن الفترة المقبلة.

وتأتي زيارة فيتوريا لنادي الزمالك في إطار خطته التي وضعها لزيارة مدربي الأندية المصرية بشكل متواصل منذ توليه قيادة منتخب مصر.

واستقبل أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، المدير الفني البرتغالي فور وصوله لمقر القلعة البيضاء وحرص على الترحيب به.

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وشهدت الجلسة حضور فيريرا وأمير مرتضى منصور، وتم خلالها التشاور حول بعض الأمور الفنية وكيفية التنسيق بشأن الفترة المقبلة بين الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للزمالك.

وتستمر زيارات فيتوريا لكل أندية الدوري المصري على مدار الأيام المقبلة، بعدما افتتح جولاته بزيارة أندية الاسكندرية مطلع الأسبوع الجاري.

وزار فيتوريا أندية الإسكندرية: الاتحاد وسموحة وفاركو، كما حضر أكثر من مباراة في الدوري.

ومن المقرر أن يتجمع فيتوريا أيضا غدا الجمعة مع ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي.

وتستمر زيارات فيتوريا لمختلف الأندية المصرية في إطار رغبته في الاجتماع بمدربي الأندية والتعرف أكثر عن قرب على الفرق واللاعبين.

انتهى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري من وضع جدول لزيارة أندية الدوري المصري الممتاز في الأيام المقبلة.

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