كما أوضح في الجول.. اتحاد الكرة يعدل موعد انطلاق موسم الدوري

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 13:09

كتب : محمد عبد العظيم

درع الدوري - الأهلي

عدّل الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري لموسم 2022-2023 لينطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل بدلا من 1 ديسمبر.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى أن اتحاد الكرة حدد موعد انطلاق الموسم يوم 1 ديسمبر بشكل مبدئي لتسجيل الفترات الخاصة بالانتقالات ولكن سيتم تعديله لينطلق الدوري منتصف أكتوبر. (تفاصيل من هنا)

أخبار متعلقة
شكوك حول لحاق جيرو المباراة الافتتاحية لـ ميلان في الدوري مواعيد مباريات الخميس 11 أغسطس 2022 – مباراة مهمة في الدوري المصري منذ رقم فايلر وموسيماني.. الأهلي يحافظ على نظافة شباكه 6 مرات متتالية في الدوري ثاني أكثر مواسمه التهديفية بالدوري.. ربيعة يهز شباك المصري

وينتهي دوري الموسم الجاري (2021-2022) في الثلاثين من أغسطس الجاري.

وحدد اتحاد الكرة المصري مواعيد فترتي التسجيل استعدادا للموسم الجديد من الدوري 2022-2023 في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمعروف باسم "TMS".

No photo description available.

ومن المقرر أن تكون فترة التسجيل الأولى خلال الفترة من السابع من شهر سبتمبر المقبل وحتى 15 من شهر أكتوبر الذي يليه.

أما فترة التسجيل الثانية فستكون بداية من الأول من شهر يناير في العام الجديد وحتى الـ31 من الشهر نفسه.

وينتهي الموسم القادم من مسابقة الدوري يوم 30 يونيو المقبل.

طالع أيضا:

الأهلي يثأر من المصري

رقم غائب للأهلي

ريال مدريد يتوج بالسوبر الأوروبي

موعد المباراة المقبلة للأهلي

رقم مميز لـ رامي ربيعة

الدوري المصري الموسم الجديد
نرشح لكم
بعد الزمالك والأهلي.. فيتوريا يزور بيراميدز السبت حسام حسن: أناشد رئيس الجمهورية.. الحكم قال لي "هابطلك كورة" إبراهيم حسن: ما حدث فضيحة وتسبب لنا في جلطات ومرض السكر.. يجب إعادة المباراة محمد إبراهيم: لم تكن هناك مفاوضات رسمية من ثلاثي القمة.. وهدفنا المربع الذهبي مواعيد مباريات الخميس 11 أغسطس 2022 – مباراة مهمة في الدوري المصري خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل مؤتمر حسام حسن: كنت أعلم أننا سنخسر بنسبة 99%.. وكرة أموتو لو بالعكس ستحتسب مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مخاطبة 5 دول لخوض وديتي سبتمبر
أخر الأخبار
الإفريقي التونسي يطرح قميصا يحمل أسماء مشجعين دعموا النادي ماديا 7 دقيقة | الوطن العربي
بعد الزمالك والأهلي.. فيتوريا يزور بيراميدز السبت 13 دقيقة | الكرة المصرية
كما أوضح في الجول.. اتحاد الكرة يعدل موعد انطلاق موسم الدوري 25 دقيقة | الكرة المصرية
حسام حسن: أناشد رئيس الجمهورية.. الحكم قال لي "هابطلك كورة" 26 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم حسن: ما حدث فضيحة وتسبب لنا في جلطات ومرض السكر.. يجب إعادة المباراة 52 دقيقة | الكرة المصرية
الأمور حسمت.. تقارير: الركراكي يقود المغرب في كأس العالم خلفا لـ خليلوزيتش 57 دقيقة | الوطن العربي
شكوك حول لحاق جيرو المباراة الافتتاحية لـ ميلان في الدوري 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع أندرلخت يخضع للكشف الطبي مع سيتي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري