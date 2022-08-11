كما أوضح في الجول.. اتحاد الكرة يعدل موعد انطلاق موسم الدوري

عدّل الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري لموسم 2022-2023 لينطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل بدلا من 1 ديسمبر.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى أن اتحاد الكرة حدد موعد انطلاق الموسم يوم 1 ديسمبر بشكل مبدئي لتسجيل الفترات الخاصة بالانتقالات ولكن سيتم تعديله لينطلق الدوري منتصف أكتوبر. (تفاصيل من هنا)

وينتهي دوري الموسم الجاري (2021-2022) في الثلاثين من أغسطس الجاري.

وحدد اتحاد الكرة المصري مواعيد فترتي التسجيل استعدادا للموسم الجديد من الدوري 2022-2023 في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمعروف باسم "TMS".

ومن المقرر أن تكون فترة التسجيل الأولى خلال الفترة من السابع من شهر سبتمبر المقبل وحتى 15 من شهر أكتوبر الذي يليه.

أما فترة التسجيل الثانية فستكون بداية من الأول من شهر يناير في العام الجديد وحتى الـ31 من الشهر نفسه.

وينتهي الموسم القادم من مسابقة الدوري يوم 30 يونيو المقبل.

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