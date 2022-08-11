إلى المركز التاسع.. رائعة عبد الرحمن مجدي تنصر الإسماعيلي على الاتحاد

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

ضمن الإسماعيلي المركز التاسع بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 60.

وفشل محمد عمر المدير الفني الجديد لـ الاتحاد في الفوز بأول مباراة له على رأس الفريق.

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وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده عند النقطة 36 في المركز التاسع فيما يأتي الاتحاد في المركز الـ12 عند النقطة 33.

التشكيل

قاد محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي هجوم الإسماعيلي.

فيما اختار محمد عمر أحمد عادل ميسي وبنجامين بواتينج لقيادة هجوم الاتحاد في مباراته الأولى.

أحداث المباراة

بدأ الإسماعيلي بالسيطرة على الكرة من جانب أحمد مدبولي بعد كرة عرضية عند الدقيقة 6 لكن شتتها الدفاع بنجاح.

وواصل الإسماعيلي التسديد على المرمى عن طريق محمد دونجا من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد عبد المنصف بثبات عند الدقيقة 7.

وجاء أول رد لـ الاتحاد عند الدقيقة 10 عن طريق مروان عطية الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتطمت في جسد أحد مدافعي الإسماعيلي وأمسك بها الحارس محمد فوزي.

وعاد الإسماعيلي للاستحواذ من جديد عند الدقيقة 18 عن طريق دونجا الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها عبد المنصف لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وجاءت أخطر هجمات اللقاء عند الدقيقة 32 لـ الإسماعيلي بعد رأسية من جانب محمد هاشم لكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ليرد عليها الاتحاد من جانب بنجامين بواتيج عند الدقيقة 40 بعد كرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها محمد فوزي لتمر الكرة لخارج الملعب.

وزاد الاتحاد الهجوم على مرمى الإسماعيلي عند الدقيقة 43 بعد تسديدة قوية من خالد الغندور من خارج منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم الأيمن.

وسجل عبد الرحمن مجدي أول أهداف الدراويش عند الدقيقة 60 من ركلة حرة مباشرة تمر من فوق الحائط البشري وتمر على يمين الحارس عبد المنصف لداخل الشباك.

وحاول الاتحاد إدارك التعادل بعد رأسية عبد الله نصيب عند الدقيقة 68 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

واستمرت محاولات الاتحاد عند الدقيقة 68 عن طريق سعيدو سمبوري لكن أمسك بها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وكاد أحمد عادل ميسي أن يعادل النتيجة في الوقت الضائع بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في القائم الأيمن وخرجت لخارج الملعب.

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