ليكيب: باريس سان جيرمان مهتم بضم راشفورد

أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اهتماما بضم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك مفاوضات تجري حاشية اللاعب الدولي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى تصريح كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الذي كشف رغبتة في إضافة مهاجم آخر صباح اليوم الخميس ضمن خياراته الهجومية.

وقال جالتييه: "نريد وصول مهاجم جديد. لدينا جدول مزدحم للغاية حتى 13 نوفمبر وكأس العالم. النادي يعمل كثيرا. أنا على اتصال مباشر مع لويس كامبوس في هذا الشأن. لا تكن مخطئا. هل سيصل هذا اللاعب؟ ليس لدينا ضمانات. لا أستطيع أن أؤكد أن المهاجم سيصل لكن النادي يعمل بجد على ذلك".

ورحل أرناود كاليمويندو صوب رين الفرنسي، ويقترب الأرجنتيني ماورو إيكاردي أيضا من الرحيل عن النادي الباريسي.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فأن رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي أيضا ضمن اهتمامات العملاق الباريسي لكن الأولوية لـ راشفورد.

ويُقدر لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرتغالي الشاب خاصة أنه ضمه لصفوف ليل الفرنسي في وقت سابق قبل الانتقال لميلان.

وقال جوليان لاورينس الصحفي بشبكة ESPN: "تأكيد بوجود مفاوضات بين باريس سان جيرمان وماركوس راشفورد، باريس يريد لاعبا يلعب كجناح ومهاجم، راشفورد منفتح بالتحديد الجديد قبل عام واحد على نهاية تعاقده، ولا توجد مفاوضات مع مانشستر يونايتد حتى الآن".

Confirmation of the contacts between PSG and Marcus Rashford, as reported first by L’Equipe. PSG need a player who can play wide or as a 9. Rashford is keen on a new challenge, one year before the end of his contract. No discussions yet with Manchester United. @ESPNFC — Julien Laurens (@LaurensJulien) August 11, 2022

وقال توم ماكديمورت الصحفي الإنجليزي أن مانشستر يونايتد لا يفكر في بيع جناحه ولا يوجد أي مفاوضات رسمية من أجل تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في ظل وجود بند يتيح للنادي التجديد لموسم آخر.

Message from #MUFC re Rashford is that he isn’t for sale. This may be due to the lack of other forward options at the club. No formal talks regarding a contract extension thus far. Existing deal set to expire June 2023, and there’s a one-year option that can be triggered. #PSG pic.twitter.com/WNE6luRXsI — Tom McDermott (@MrTomMcDermott) August 11, 2022

وبدأ راشفورد الموسم مع مانشستر يونايتد بالخسارة من برايتون إذ شارك أساسيا في اللقاء.

اللاعب البالغ 24 عاما خاض 303 مباراة بقميص الشياطين الحمر في جميع المسابقات سجل 93 هدفا وصنع 57 وتوج بـ 5 ألقاب.

وسبق أن تألق راشفورد ضد باريس سان جيرمان وأقصى الفريق الفرنسي من دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19.

إذ سجل هدفا وصنع آخر في الفوز على ملعب حديقة الأمراء قائدا مانشستر يونايتد آنذاك لخطف بطاقة التأهل لربع النهائي بالفوز 3-1 رغم الخسارة ذهابا 2-0.

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