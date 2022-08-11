ليكيب: باريس سان جيرمان مهتم بضم راشفورد

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اهتماما بضم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك مفاوضات تجري حاشية اللاعب الدولي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى تصريح كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الذي كشف رغبتة في إضافة مهاجم آخر صباح اليوم الخميس ضمن خياراته الهجومية.

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وقال جالتييه: "نريد وصول مهاجم جديد. لدينا جدول مزدحم للغاية حتى 13 نوفمبر وكأس العالم. النادي يعمل كثيرا. أنا على اتصال مباشر مع لويس كامبوس في هذا الشأن. لا تكن مخطئا. هل سيصل هذا اللاعب؟ ليس لدينا ضمانات. لا أستطيع أن أؤكد أن المهاجم سيصل لكن النادي يعمل بجد على ذلك".

ورحل أرناود كاليمويندو صوب رين الفرنسي، ويقترب الأرجنتيني ماورو إيكاردي أيضا من الرحيل عن النادي الباريسي.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فأن رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي أيضا ضمن اهتمامات العملاق الباريسي لكن الأولوية لـ راشفورد.

ويُقدر لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرتغالي الشاب خاصة أنه ضمه لصفوف ليل الفرنسي في وقت سابق قبل الانتقال لميلان.

وقال جوليان لاورينس الصحفي بشبكة ESPN: "تأكيد بوجود مفاوضات بين باريس سان جيرمان وماركوس راشفورد، باريس يريد لاعبا يلعب كجناح ومهاجم، راشفورد منفتح بالتحديد الجديد قبل عام واحد على نهاية تعاقده، ولا توجد مفاوضات مع مانشستر يونايتد حتى الآن".

وقال توم ماكديمورت الصحفي الإنجليزي أن مانشستر يونايتد لا يفكر في بيع جناحه ولا يوجد أي مفاوضات رسمية من أجل تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في ظل وجود بند يتيح للنادي التجديد لموسم آخر.

وبدأ راشفورد الموسم مع مانشستر يونايتد بالخسارة من برايتون إذ شارك أساسيا في اللقاء.

اللاعب البالغ 24 عاما خاض 303 مباراة بقميص الشياطين الحمر في جميع المسابقات سجل 93 هدفا وصنع 57 وتوج بـ 5 ألقاب.

وسبق أن تألق راشفورد ضد باريس سان جيرمان وأقصى الفريق الفرنسي من دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19.

إذ سجل هدفا وصنع آخر في الفوز على ملعب حديقة الأمراء قائدا مانشستر يونايتد آنذاك لخطف بطاقة التأهل لربع النهائي بالفوز 3-1 رغم الخسارة ذهابا 2-0.

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