مصدر من لجنة الحكام يكشف لـ في الجول كواليس الاجتماع الأول مع كلاتنبرج

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 19:05

كتب : حسام أحمد

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

كشف مصدر من لجنة الحكام كواليس أول اجتماع بين مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد وأعضاء اللجنة أمس الأربعاء.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "الاجتماع كان مثل جلسة تعارف مع الحكام، لأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها كلاتنبرج معنا، قدم كلاتنبرج نفسه للحكام، وقام كل حكم بالتعريف بنفسه وشرح دوره في اللجنة".

وواصل "أوضح كلاتنبرج للحكام أنه يسعى لإنهاء الدوري المصري بشكل جيد، وخلال الأسابيع المتبقية سيقوم بدراسة وتحليل التحكيم المصري وتحديد الإيجابيات والسلبيات وعقب نهاية الموسم يكون حلل الحكام المصريين قبل الموسم الجديد".

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وتابع "وينوي الإنجليزي التواصل مع الأندية من أجل تقريب المسافات ووجهات النظر بين لجنة الحكام والأندية".

وأوضح "لم يتم التطرق لأي شكوى من أي نادٍ خلال الاجتماع بين كلاتنبرج والحكام، ولم يتم الحديث عن أي حالة جدلية في الدوري المصري".

وأتم عن اختيار الحكام خلال المباريات المقبلة، أجاب قائلا: "أكّد كلاتنبرج للحكام أنه سيعتمد على اللجنة الحالية، وعلى النظام المتبع حاليا في اختيار الحكام للمباريات، ولن يُغير النظام، لكن ستتم مناقشة الحكام فيه".

وكان كلاتنبرج قد اجتمع بـ حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتطرق الاجتماع إلي شكاوى الأندية المقدمة ضد بعض الحكام خلال الموسم الحالي.

وسيقوم كلاتنبرج بنظر ودراسة جميع الشكاوى والاجتماع بالأطقم المسئولة عن تلك المباريات والحالات لمناقشتها.

وتم الاتفاق مع كلاتنبرج علي أن يقوم بتعيين الحكام في المباريات بداية من الجولة 31 من الدوري وكذلك مباريات ثمن نهائي كأس مصر.

وقرر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة جميع الشكاوي المقدمة من الأندية في مختلف الأقسام ضد الحكام إلي الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.

واستقال عصام عبد الفتاح من منصبه كرئيس للجنة الحكام رافضًا العمل مع كلاتنبرج.

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