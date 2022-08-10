خبر في الجول - اجتماع مثمر بين مسؤولي الأهلي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 14:44

كتب : أحمد الخولي

اجتماع مجلس إدارة الأهلي

اجتمع مسؤولو الأهلي مع مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الثلاثاء، حسبما علم FilGoal.com.

وخلال الاجتماع عُرض وتبادلت وجهات النظر بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بقضايا وإدارة قناة النادي الأهلي وتقريب المسافات وعلاج أي سلبيات.

وبات هناك رؤية مشتركة بين الطرفين بعد اجتماع شهد أجواءً إيجابية ومثمرة للغاية.

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كان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا، أعلن فيه مقاطعة قناة النادي بسبب حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الكرة عبر القناة من على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للقناة.

وسبق أن قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين، ليكونا هما المسؤولان عن إدارتهما.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا، كشفت فيه عن اجتماع دار بينها وبين مجلس إدارة الشركات التابعة التي تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتي الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

في المقابل أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي إن مجلس إدارة ناديه طالع البيان الصادرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي أعلنت من خلاله إعادة المسؤولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة النادي إليه أو إلى من يمثله. (طالع التفاصيل)

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