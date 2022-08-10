لا جازيتا ديلو سبورت: ديباي على أعتاب يوفنتوس مجانا

بات ممفيس ديباي لاعب برشلونة على أعتاب الانضمام لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن اجتماع مسؤولي يوفنتوس مع برشلونة بشان ممفيس ديباي خرج بشكل إيجابي.

وكشفت الصحيفة عن مرونة برشلونة في التخلي عن ديباي وأن الصفقة قد تتم بشكل مجاني تقريبا.

وأشارت التقارير إلى أن العقبة الوحيدة تتمثل في الاتفاق على راتب ديباي مع يوفنتوس الذي قدما عقدا للاعب الهولندي لمدة موسمين.

فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات شدد على أن ديباي لا يحظى باهتمام توتنام ولا يوجد فرصة للاندية التركية لضمه كما تردد مؤخرا.

ويسعى برشلونة للتخلص من اللاعب ليترك موقعا في قائمة الرواتب للصفقات الجديدة.

صاحب الـ28 عاما شارك مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في 36 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع هدفين.

ديباي انضم لصفوف برشلونة في صيف 2021 قادما من ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر.

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