المتحدة للإعلام تقرر رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين، ليكونا هما المسؤولان عن إدارتهما.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا، كشفت فيه عن اجتماع دار بينها وبين مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك.

وخلال الاجتماع، تم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وعلى ضوء الاجتماع، قررت الشركة رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وجاء بيان الشركة المتحدة كالتالي:

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا، أعلن فيه مقاطعة قناة النادي بسبب حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الكرة عبر القناة من على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للقناة.

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