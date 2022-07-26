"لحين تلقي رد قاطع وفاصل" الأهلي يعلن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه على قناة النادي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 23:31

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي قرارات مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بعد اجتماعها لحين تلقي رد قاطع وفاصل من الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة النادي.

وكشف الأهلي عن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه في كافة الفرق على شاشة القناة لحين الالتزام ببنود التعاقد.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي للإنتاج الإعلامي عقب الاجتماع على لسان سعد شلبي كالآتي:

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- الرفض القاطع لما تقوم به الشركة المملوكة لشركة استادات والحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي وعدم التزامها بسياسة النادي والتنسيق مع مسؤوليه وموقفها غير الواضح للقضايا المطروحة على الساحة الرياضية والنادي الأهلي طرفا فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة في مخالفة للعقد المبرم.

- التوقف عن ظهور لاعبي الأهلي ومسؤوليه والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق على شاشة القناة لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد وتلقي ردود قاطعة وفاصلة من الشركة لضمان قيامها بدورها الإيجابي لتصبح قناة الأهلي منبرا حقيقيا للنادي ومنسوبيه.

- البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق للموسم المقبل والعمل على تسويق تلك الحقوق لما يعد بالعامل المالي المناسب لشعبية الأهلي وتاريخه.

- العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم، اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس الزمالك على قناة ناديه والمملوكة للشركة المتحدة والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي الأهلي بالرغم من التقدم بالعديد من الشكاوى لذات الجهة في ذلك الخصوص ولم تتلق إدارة النادي نتائجها.

- علما بأن شركة المتحدة هي الشركة المالكة لاستادات والتي تمتلك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي والتي قامت بفيديوهات مدير الكرة بالأهلي وهو ما لم يحدث مع فيديوهات رئيس الزمالك.

ويأتي ذلك بعد حذف حسابات قناة الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي تصريحات سيد عبد الحفيظ من جديد ودعا محمود الخطيب لاجتماع عاجل.

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