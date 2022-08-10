كوبا سود أمريكانا – سواريز يودع بعد 62 دقيقة مع ناسيونال

ودع ناسيونال الأوروجوياني ونجمه الجديد لويس سواريز مسابقة كوبا سود أمريكانا من ربع النهائي بالخسارة 3-0 أمام أتليتكو جويانينسي البرازيلي.

وخسر ناسيونال ذهابا بنتيجة 1-0 أمام جماهيره وبمشاركة سواريز في آخر 17 دقيقة من عمر اللقاء.

في الإياب بالبرازيل، تفوق جويانينسي بهدفين في الشوط الأول عن طريق لويز فيرناندو وبارالهاس في الدقيقتين 5 و45.

وشارك سواريز مع بداية الشوط الثاني أملا في العودة في نتيجة المباراة.

وفي الدقيقة 53 سجل لويز فيرناندو الهدف الثاني له والثالث لفريقه قائدا جويانينسي لنصف نهائي المسابقة.

ولم تكف سواريز الـ 62 دقيقة من أجل قيادة فريقه لنصف نهائي البطولة القارية.

وينتظر جويانينسي في نصف النهائي مواجهة برازيلية، عندما يلاقي الفائز من مباراة ساو باولو وسيارا.

وفي نفس المرحلة وصل أنديبندييتي ديل فالي الإكوادوري لنصف النهائي بعد الفوز على ديبورتيفو تاتشيرا الفنزويلي بنتيجة 4-1.

وكان حامل لقب نسخة 2019 فاز ذهابا بهدف دون رد.

وتُحسم نتيجة آخر المواجهات لمعرفة منافس الفريق الإكوادوري في المربع الذهبي بين مليجار البيروفي وإنترناسيونال البرازيلي.

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