الأهلي يؤكد اعتزازه الدائم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي إن مجلس إدارة ناديه طالع البيان الصادرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي أعلنت من خلاله إعادة المسؤولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة النادي إليه أو إلى من يمثله.

وجاء بيان سعد شلبي المنشور عبر موقع الأهلي الرسمي اليوم الخميس كالتالي:

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طالع البيان الصادر منذ قليل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت من خلاله إعادة المسئولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله في هذا الشأن.

وإن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي يؤكد على تقديره واعتزازه الكاملين بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هذه الشركة الوطنية التي لا ينكر أحد دورها البارز في دعم ومساندة الأندية المصرية والمنتخبات القومية، وكذلك الجهود الواضحة التي تبذلها من أجل تطوير صناعة الرياضة المصرية.

وكانت الشركة المتحدة أعلنت اليوم رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين، ليكونا هما المسؤولان عن إدارتهما.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا، كشفت فيه عن اجتماع دار بينها وبين مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك.

وخلال الاجتماع، تم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وعلى ضوء الاجتماع، قررت الشركة رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

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