حوار صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر.. الأهلي بيتي وسر احتفال "البوكس"

يحلم صلاح باشا لاعب منتخب مصر للشباب بالفوز بكأس العالم مع المنتخب الأول.

وسجل صلاح باشا ثلاثة أهداف مع منتخب الشباب في بطولة كأس العرب والتي خسرها الفراعنة في النهائي أمام السعودية بركلات الترجيح.

وجاءت إجابات صلاح باشا عن أسئلة FilGoal.com كالتالي:

-حدثنا عن أجواء كأس العرب للشباب منذ اليوم الأول وحتى النهائي

"كنا في قمة تركيزنا من البداية، تعاملنا مع كل مباراة على حدة حتى الوصول للنهائي. لم يكن مقدرا لنا الفوز بركلات الترجيح في النهاية ولكننا راضون تماما عن الأداء رغم الحزن من الخسارة".

"منذ أول يوم في تجمع منتخب مصر كان هدفنا البطولة وتم توفير كل شيء نريده".

"خسارة النهائي صعبة بالطبع ولكن يجب أن أشكر الجماهير التي ساندتنا كثيرا من البداية للنهاية فلم أتوقع هذا الكم من الدعم والتشجيع".

-ما هو سر الاحتفال مع ماجد هاني بعد التسجيل في شباك السعودية؟

"بعض لاعبي الكرة المصرية منهم شيكابالا كانوا يرسلون لنا بعض الرسائل التحفيزية قبل المباراة وطلب منا الاحتفال على طريقته مع زيزو إذا سجلنا هدفا".

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-ظهرت في الفترة الأخيرة أخبار متابعة فيتوريا لك، فهل حدث تواصل بينكما؟

"سعدت للغاية بأخبار متابعة فيتوريا لي، أنا جاهز تماما ومنتظر الدعوة في أي وقت"

"حلمي أن أشارك مع منتخب مصر الأول وأن نصل لكأس العالم والفوز به. لدينا جيل مميز جدا ويمكننا أن نحقق شيء مختلف في 2026".

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-هل تلقيت أي عروض للعب بقميص منتخب آخر غير مصر؟ إيطاليا على سبيل المثال

"لا، لم يعرض علي اللعب بقميص منتخب إيطاليا أو أي منتخب آخر".

-هل حصلت على عروض من أندية مصرية في الفترة الأخيرة؟ أو غروض إيطالية؟

"لم يحدث أي تفاوض مع أي ناد مصري، أركز على الاحتراف وإذا فضلت العودة لمصر مستقبلا سأعود إلى الأهلي فهو بيتي".

"تلقيت أكثر من عرض في إيطاليا ولكن هدفي التواجد مع الفريق الأول لأودينيزي بشكل منتظم".

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-لماذا رحلت عن الأهلي في سن صغير؟

"لعبت مع الاهلي سنتين وفزت بلقب الهداف سنتين ولكن تعرض والدي لمشكلة صحية وقت بعض التوتر في أجواء البلاد أيضا فسافرنا إيطاليا مع والدتي واستقريت هنا".

-من هو مثلك الأعلى؟

"محمد صلاح بشكل عام، ومحليا عبد الله السعيد".

-من هو النادي الذي تحلم باللعب في صفوفه؟

ريال مدريد

-هل هناك لاعب في منتخب الشباب الحالي يمكنه الاحتراف في الخارج؟

"هناك أكثر من لاعب لديهم القدرة على الاحتراف وهو ما ظهر في البطولة بشكل واضح".

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