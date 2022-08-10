الدحيل القطري يكشف حقيقة الاستغناء عن فرجاني ساسي

كشف سالم المري مدير قطاع الكرة في نادي الدحيل القطري حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استغناء ناديه عن فرجاني ساسي.

وانضم ساسي لصفوف الدحيل الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك الذي قضى بين جدرانه 3 مواسم.

وقال المري عبر قناة الحياة: "تعاقدنا مع فرجاني ساسي عن اقتناع شديد بقدراته وأنه لاعب يمثل إضافة لأي فريق. اللاعب أنهى الموسم الماضي بشكل مميز وكان من أفضل اللاعبين في معسكر الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف "ساسي أحد نجوم الدحيل والدوري القطري بشكل عام على المستويين الفني والأخلاقي. اللاعب تعرض لإصابة عادية وليست قوية كما تردد ومستمر حتى نهاية عقده الممتد لموسمين والنادي متمسك به وهو كذلك".

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قالل في وقت سابق "من الممكن أن يعود بنشرقي للزمالك فهو حتى الآن لم يحسم قراره، وكذلك فرجاني ساسي الذي نتواصل معه منذ عودتي لرئاسة النادي". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ30 عاما شارك مع الدحيل خلال 25 مباراة بالموسم الماضي سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان فرجاني ساسي قد انضم إلى الزمالك في صيف 2018 ورحل عن الفريق بعد ثلاثة سنوات.

وفاز ساسي مع الزمالك بلقب لكل من الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

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