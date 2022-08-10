كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي.. موعد انطلاق البطولة ونظام المسابقة

أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بقيادة رئيسه باتريس موتسيبي مشروع دوري السوبر الإفريقي بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال موتسيبي رئيس كاف خلال المؤتمر الصحفي: "هدف دوري السوبر الإفريقي هو رفع مستوى الكرة في القارة، سنقدم مبلغ قدره مليون دولار للفرق المشاركة في المسابقة، وسنساعد الأندية في التنقل من دولة إلى أخرى".

وأضاف "الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي 100 مليون دولار كل عام، البطل سيفوز بـ 11 مليون دولار وكل هذه المبادرات التي ستظهر جدوى اتحاذ قرار السوبر الإفريقي".

وأكمل "وهبنا 10 ملايين دولار لتطوير الكرة في المدارس الإفريقية، والسوبر الإفريقي هي خطة لتطوير الكرة الإفريقية، والفرنسي أرسين فينجر يقوم بعمل استثنائي من حيث تطوير كرة القدم".

وتابع "البطولة ستبدأ في أغسطس 2023 والتحضير لها يبدأ من الشهر المقبل من خلال التفاعل مع كبار المستشارين والشركات".

وواصل "التغطية والبنية التحتية للسوبر ليج ستكون عالية وبيرلويجي كولينا الحكم الإيطالي السابق سيسهر على سير المباريات بطريقة فاعلة ويشرف على تطبيق تقنية الفيديو في كل المباريات".

وأتم "سنتعامل مع أفضل الشركات الراعية لهذا الدوري وهدفنا المنشود الوصول للقمة من خلال السوبر الإفريقي، واليوم سنشهد النقلة النوعية في كرة القدم".

المزيد من التفاصيل عن النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي! ✨ pic.twitter.com/Je8Vks0RMP — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 10, 2022

من جانبه إنفانتيو: "سأكون حاضرا للمباراة الأولى في السوبر الإفريقي عندما تقام هذه المنافسة".

وأردف "هذا مشروع كبير ومبادرة فيها الكثير من الابتكار والإبداع وتشمل الكثير من القيم الكروية العالية ومشروع دُرس بتأني من خبراء كرة القدم في إفريقيا والعالم، كممثل لفيفا شعرنا بحاجة إفريقيا لإنشاء هذه المنافسة وهذا ينطبق على باقي القارات وعلى إيجاد مبادرات جديدة كالسوبر الإفريقي".

وشدد "سيصبح الحلم حقيقة في أغسطس 2023 وهذا المشروع سيفيد القارة، اللاعبون يتألقون خارج إفريقيا ومن حق اللاعب الإفريقي الحصول على راتب مرتفع داخل القارة، وسنشهد حضور 24 فريقا من 16 بلدا".

المزيد من التفاصيل عن النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي! ✨ pic.twitter.com/Je8Vks0RMP — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 10, 2022

وسبق أن أوضح FilGoal.com نظام دوري السوبر الإفريقي (سوبر ليج):

تضم 24 فريقا وفقا لتصنيف الأندية في كاف.

تُقسم الأندية الـ 24 على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة: (مجموعة شمال إفريقيا – مجموعة غرب ووسط إفريقيا – مجموعة شرق وجنوب إفريقيا).

وتبدأ البطولة من أغسطس وتنتهي في مايو.

وتقام المباريات في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب أي أن كل فريق سيخوض 14 مباراة.

يتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز سادس من بين الثلاث مجموعات، للمنافسة من دور الـ 16.

بينما تخوض الفرق الـ 8 التي لم تتأهل دوري جديد خاص بها للبقاء في الموسم التالي من المسابقة ويهبط آخر فريقين لكأس أبطال إفريقيا.

بدءا من دور الـ 16 وحتى النهائي تقام جميع المباريات بنظام الذهاب والإياب.

سيقام نهائي من مباراة واحدة وصفها كاف في فيديو تقديم البطولة بـ "سوبر بول إفريقيا".

يصبح إجمالي مباريات البطولة بدءا من دور المجموعات وحتى النهائي 197 مباراة.

أي أن الفريق الذي سيصل إلى النهائي سيشارك في 21 مباراة.

مصير دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من كاف أن باتريس موتسيبي سيعلن بشكل رسمي عن عودة النظام القديم لدوري أبطال إفريقيا.

حيث سيتم إلغاء دور المجموعات ليشارك 64 فريقا بنظام خروج المغلوب حتى النهائي بداية من موسم 2023-202

ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم البطولة إلى كأس أبطال إفريقيا.

ولم يتم حسم بعد إذا كان بطل البطولة سيشارك في السوبر ليج أم لا، في انتظار حسم عدد الهابطين من البطولة الجديدة.

مصير كأس الكونفدرالية

من المنتظر أن يتم تغيير نظام واسم البطولة بداية من موسم 2023-2024 في البداية ستكون باسم كأس كاف وستكون بنفس نظام دوري السوبر ليج.

سيتم تقسيم 24 فريقا إلى ثلاث مناطق ومن كل منطقة ثمانية فرق.

وكل منطقة تنقسم إلى مجموعتين بواقع أربع فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من المجموعتين إلى نصف النهائي ثم النهائي

ويتأهل بطل الثلاثة مناطق إلى دوري السوبر ليج مع هبوط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في البطولة الجديدة إلى كأس كاف (الكونفدرالية).

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