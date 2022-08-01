كوندي: تلقيت عروضا أخرى لكني اخترت برشلونة.. وسعيد بمزاملة هذا اللاعب

أبدى جول كوندي سعادته البالغة خلال مؤتمر تقديمه كلاعب جديد لـ برشلونة.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

وانتقل كوندي من إشبيلية إلى برشلونة كخامس صفقة صيفية للبلاوجرانا.

وقال كوندي: "أنا ممتن للرئيس والجمهور بسبب العاطفة التي أظهروها تجاهي. يتبقى فقط أن أتدرب وأرد ذلك لهم".

وأضاف: "أنا سعيد وفخور، تلقيت عاطفة كبيرة من الرئيس منذ اللحظة الأولى. جئت إلى نادٍ كبير للغاية وطموح، ولدي رغبة هائلة في الوصول لأعلى مستوى ممكن مع النادي".

وتابع: "صحيح أنني تلقيت عروضًا أخرى، لكني انتظرت توصل برشلونة لاتفاق مع إشبيلية. اخترت برشلونة، كان الأمر واضحًا بالنسبة لي. أحب الدوري الإسباني للغاية ولم أعان في الاختيار، أردت القدوم هنا".

وواصل: "الفريق سيمتلك منافسة كبيرة على المراكز الأساسي وسيكون ذلك قرار المدرب، لكني لست قلقًا. أحتاج فقط إلى التطور والتعاون".

وأتم: "الانتقال إلى برشلونة هو خطوة كبيرة في مسيرتي، ولكنها أيضًا خطوة تتطلب الكثير. أنا قادم للمساهمة مع الفريق. سعيد بالعودة للعب مع ديمبيلي، يجمعنا تفاهم جيد".





































واعترف مونتشي المدير الرياضي لـ إشبيلية، أن ناديه توصل لاتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع كوندي، لكن النادي الإنجليزي امتلك شكوكه بشأن الصفقة وتأخر ليترك مجالًا لـ برشلونة.

وتعاقد برشلونة حتى اللحظة مع روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وكوندي، وفرانك كيسيه، وأندرياس كريستينسن، ويحاول انتداب سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو في الوقت الحالي.

ويعمل برشلونة على زيادة إيراداته ليتمكن من موازنة سقف الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني على الأندية لتسجيل لاعبيها الجدد.

وسبق لـ برشلونة تفعيل رافعتين اقتصاديتين سابقتين خلال الصيف الجاري للحصول على سيولة مالية.

وحقق برشلونة خطة الرافعة الأولى بنجاح عندما باع 49,9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي، قبل أن يبيع 25% من حقوق البث التلفيزيوني للنادي لمدة 25%.

وأعلن لابورتا عن رافعة اقتصادية ثالثة ببيع 25% من استوديوهات النادي لموقع socios.com مقابل 100 مليون يورو.

ووقّع كوندي على عقد لمدة 5 سنوات بشرط جزائي قيمته مليار يورو.

وخاض كوندي مع إشبيلية 133 مباراة سجل فيهم تسعة أهداف وصنع ثلاثة.

وتوج كوندي بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية.

ومع منتخب فرنسا خاض كوندي 11 مباراة دولية وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

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