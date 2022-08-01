فابريجاس إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

فابريجاس - موناكو

أعلن نادي كومو الإيطالي تعاقده مع سيسك فابريجاس نجم تشيلسي وأرسنال وبرشلونة السابق لمدة موسمين.

سيسك فابريجاس

النادي : لاعب حر

ويلعب نادي كومو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وقال فابريجاس في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "على المستوى الفردي الأمر انتهى بشكل سيئ، كل لاعب محترف يريد أن يلعب وأن يشعر بأهميته".

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وتابع "ما زلت أريد أن ألعب ولا أريد أن ينتهي بي الأمر كذلك، الموسم الماضي كان سيئ للغاية ولم أكن أريد أن ينتهي الأمر كذلك، أريد أن أحظى بالفرح وأن أنهي الأمر بمشاعر جيدة وأن أكون ضمن فريق يؤمن بي".

وانتقل فابريجاس إلى كومو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع موناكو.

صاحب الـ 35 عاما شارك مع موناكو الموسم الماضي في ست مباريات فقط ونجح في صناعة هدف وحيد.

وتأسس نادي كومو الإيطالي عام 1907 وأنهى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز الثالث عشر.

وكانت آخر مرة وصل فيها الفريق الإيطالي إلى الدوري الممتاز كانت في موسم 2002 - 2003.

وخاض فابريجاس 110 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا وسجل 15 هدفا وكان جزءا من الفريق المتوج ببطولتين أوربيتين وكأس العالم.

وسبق لفابريجاس اللعب لعدد من الأندية الكبرى مثل أرسنال وبرشلونة وتشيلسي.

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