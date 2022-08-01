الرافعة الثالثة تمت.. برشلونة يعلن بيع نسبة من استوديوهات النادي مقابل 100 مليون يورو

واصل برشلونة تنفيذ خطة الرافعات الاقتصادية القائمة على بيع أجزاء من أصوله لفك أزمته المالية، والدور جاء على استوديوهات النادي.

جوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن الصفقة على هامش تقديم الفرنسي جول كوندي كلاعب جديد للفريق.

وقال لابورتا: "نحن متفائلون وواثقون، سنفعل كل ما بوسعنا لتسجيل جميع اللاعبين. عقدنا اتفاقات لنستطيع فعل ذلك. آمل أن تكون حساباتنا متوافقة مع رابطة الدوري الإسباني، ولو كان الوضع غير ذلك فسنجد حلًا. نعمل على عمليات بيع اللاعبين، لكن الأمر ليس سهلًا".

وتابع: "أشعر أننا نؤدي مهمتنا رغم الصعوبات، التعامل مع قاعدة اللعب المالي النظيف ليس سهلًا، ومنافسونا يستغلون الوضع ويقولون: ألا يمر برشلونة بكذا وكذا! أنا لن أتحدث عن الآخرين، لو أرادوا مواصلة الحديث فأهلا وسهلا".

وكشف عن المفاجأة المدوية: "أتممنا بيع جزء من استوديوهات برشلونة مقابل 100 مليون يورو لموقع socios.com".

وأكمل: "الصيف لا يزال طويلًا، وفترة التسجيل مستمرة حتى 13 أغسطس، ربما نتعاقد مع لاب آخر، لكن أولًا يجب أن نسجل اللاعبين وبعدها سنرى ما يمكن أن نفعل لو طلبوا تعزيزات إضافية".

وشرح تصريحاته السابقة حول ليونيل ميسي: "تحدثت عن ليونيل ميسي وهو لاعب في باريس سان جيرمان، عندما قلت تصريحاتي في الولايات المتحدة قلتها في وضع أكثر استرخاءً. ميسي سيظل في ذاكرة برشلونة، لدينا دين أخلاقي له، ولا أكثر من ذلك".

كما شكر كوندي على اختياره البلاوجرانا: "كوندي لاعب كبير ويمتلك جودة عالية، ومدربنا كان يتمنى انضمامه بشدة. نشعر بالامتنان لأنه قاوم عروضًا أخرى وأظهر رغبة في القدوم إلى برشلونة. إنه صفقة كبيرة".

وتعاقد برشلونة حتى اللحظة مع روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وكوندي، وفرانك كيسيه، وأندرياس كريستينسن، ويحاول انتداب سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو في الوقت الحالي.

ويعمل برشلونة على زيادة إيراداته ليتمكن من موازنة سقف الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني على الأندية لتسجيل لاعبيها الجدد.

وسبق لـ برشلونة تفعيل رافعتين اقتصاديتين سابقتين خلال الصيف الجاري للحصول على سيولة مالية.

وحقق برشلونة خطة الرافعة الأولى بنجاح عندما باع 49,9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي، قبل أن يبيع 25% من حقوق البث التلفيزيوني للنادي لمدة 25%.

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