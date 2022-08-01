بسام: الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك.. وسبق أن اجتمعت مع أمير مرتضى

كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش عن وجود مفاوضات في مراحل متقدمة بين فريقه والزمالك للانتقال إلى الأخير خلال الموسم المقبل.

وقال بسام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "طارق العشري أحدث فارقا كبيرا معنا، بدأنا الموسم بشكل سيء ولكن هو عدل في الاداء وجعلنا نركز وأعطانا الدافع حتى سرنا بشكل جيد".

وشدد "الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك والأمور تسير بشكل جيد".

وتابع "هناك مفاوضات بين الزمالك وإدارة طلائع الجيش، وجلست مع أمير مرتضى منصور لكن قبل تجديدي مع طلائع الجيش ولكن الآن الأمر اختلف والحديث أصبح مع الإدارة".

وأضاف "المنافسة مع محمد عواد لا تقلقني لأنني سأذهب وأؤهل نفسي وأعرف أنني سأتنافس مع حارس مرمى كبير ومصنف من الأفضل في مصر، لذلك هو تحد كبير ومن الطبيعي أن يكون الأمر صعب ولكن ستكون المنافسة شريفة وفي النهاية أتمنى أن أكون رقم واحد وأنا وعواد أصدقاء منذ وقت طويل".

وكان بسام قد جدد عقده مع طلائع الجيش لمدة موسمين، إذ أن العقد القديم كان ينتهي بنهاية الموسم وكان من حق اللاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني.

وحقق طلائع الجيش الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

واقتح الجيش المربع الذهبي بفوزه على الاتحاد ليصل إلى النقطة الـ 44 في المركز الرابع.

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