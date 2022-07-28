وداعا لاهتمام تشيلسي.. برشلونة يضم كوندي من إشبيلية

الخميس، 28 يوليه 2022 - 18:58

كتب : رامي جمال

جول كوندي - إشبيلية

أعلن برشلونة رسميا اليوم الخميس ضمه لجول كوندي قادما من صفوف إشبيلية بعد صراع مع تشيلسي على المدافع الفرنسي.

وأوضح برشلونة أنه توصل لاتفاق مبدئي مع إشبيلية لضم اللاعب مرهون باجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقود.

وأصبح كوندي بذلك هو خامس صفقات برشلونة في الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

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وانضم كوندي إلى إشبيلية قادما من بوردو الفرنسي في عام 2019.

ويعد صاحب الـ23 عاما من ناشئي بوردو حيث بدأ مسيرته معهم بعمر الـ14.

وخاض كوندي مع إشبيلية 133 مباراة سجل فيهم تسعة أهداف وصنع ثلاثة.

وتوج كوندي بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية.

ومع منتخب فرنسا خاض كوندي 11 مباراة دولية وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت التقارير الصحفية أن انضمام كوندي إلى برشلونة جاء بعد اتصال هاتفي من تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني حيث أقنعه بالانضمام لهم بدلا من تشيلسي.

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