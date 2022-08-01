بعد 15 عاما في ريال مدريد.. مايورال يرحل بشكل نهائي

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

بورخا مايورال - خيتافي

أعلن نادي خيتافي عن تعاقده مع بورخا مايورال قادمًا من ريال مدريد في صفقة الانتقالات الصيفية.

ووقّع مايورال على عقدٍ يربطه بـ خيتافي لمدة 5 مواسم مقبلة، منهيًا علاقته بالكامل مع ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تقدر بـ 10 ملايين يورو.

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ولعب مايورال معارًا لـ خيتافي في النصف الثاني من الموسم الماضي، وسجل بقميصه 6 أهداف في 18 مباراة، وساهم في بقائه بالدوري الإسباني الممتاز.

ولم يشارك مايورال في أي مباراة ودية لـ ريال مدريد خلال فترة الإعداد رغم تواجد في الولايات المتحدة مع الفريق.

نهاية رحلة طويلة

مايورال انضم إلى ريال مدريد عام 2007 في عُمر العاشرة، وتدرج في فئاته العمرية وصولًا إلى الفريق الرديف الذي سجل له 17 هدفا في 38 مباراة.

وتم تصعيد مايورال للفريق الأول لـ ريال مدريد في 2015 تحت قيادة زين الدين زيدان.

وخاض مايورال إجمالًا 33 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4.

وخرج مايورال معارًا في عدة مناسبات لأندية فولفسبورج وليفانتي وروما وأخيرًا خيتافي.

وتألق مايورال مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا للناشئين 2015 وتوج هدافًا للمسابقة، كما حصد لقب بطولة أوروبا للشباب 2019 مع صغار لاروخا.

وبات مايورال سادس لاعب يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف بعد مارسيلو وإيسكو وجاريث بيل ولوكا يوفيتش وتاكيفوسا كوبو.

وكان خيتافي قد تعاقد مع الجناح بورتو من صفوف ريال سوسيداد، ولاعب الوسط لويس ميّا وقلب الدفاع دومينجوش دوارتي من غرناطة، ولاعب الوسط خايمي سيواني من ويسكا، والظهير الأيسر فابريزيو أنيليري من ريفر بليت.

واحتل خيتافي تحت قيادة كيكي سانشيز فلوريس المركز 15 في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

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