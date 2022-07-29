شرط جزائي ضخم.. برشلونة يكشف تفاصيل تعاقده مع كوندي

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

جول كوندي

أعلن برشلونة توصله لاتفاق نهائي مع إشبيلية بشأن انتقال المدافع الفرنسي جول كوندي، كاشفا عن تفاصيل الصفقة وموعد تقديم اللاعب.

وسيوقع اللاعب عقدا مدته 5 سنوات (يمتد حتى يونيو 2027) بحسب بيان الموقع الرسمي للنادي الكتالوني.

ويتضمن عقد كوندي شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

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وسيتم تقديم الفرنسي يوم الإثنين الأول من أغسطس، في الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا (مطابق لتوقيت القاهرة).

ونشر النادي جدول يوم تقديم كوندي بالترتيب، حيث سيتم التوقيع الخاص للعقود في الساعة 11:00 صباحا داخل مدينة خوان جابر الرياضية، ثم التوقيع العلني على ملعب تيتو فيلانوفا والتصوير بقميص الموسم الجديد في الساعة 11:30، على أن يقام المؤتمر الصحفي في الساعة 12:15.

وسيتم بث كل تلك الأحداث عبر قنوات برشلونة الرسمية.

وأجرى كوندي بالفعل مرانه الأول مع برشلونة ظهر اليوم -الجمعة- 29 يوليو.

وأعلن برشلونة رسميا أمس -الخميس- ضمه لجول كوندي قادما من صفوف إشبيلية بعد صراع مع تشيلسي على المدافع الفرنسي.

وأصبح كوندي بذلك هو خامس صفقات برشلونة في الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

برشلونة جول كوندي الدوري الإسباني
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