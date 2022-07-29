إشبيلية: تشيلسي السبب في فشل انتقال كوندي لصفوفه

كشف رامون رودريجيز "مونشي" المدير الرياضي لـ إشبيلية أن تشيلسي السبب في فشل انتقال جول كوندي لصفوفه.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

وأعلن برشلونة أمس -الخميس- ضمه لـ كوندي قادما من صفوف إشبيلية بعد صراع مع تشيلسي على المدافع الفرنسي.

وقال مونشي لـ "ذا أثليتك": "الأسبوع الماضي كان تشيلسي هو النادي الوحيد المهتم بضم كوندي".

وأضاف "اتفقنا شفهيا مع تشيلسي، واتفق اللاعب مع الفريق، ما كان ينقص فقط هو توقيع العروض".

وتابع "لكن فجاة ظهرت شكوك من جانب تشيلسي ليس حول جودتة اللاعب لكن أظن كانوا يفضلون نوعا مختلفا في هذا المركز، حتى دخل برشلونة في الصورة".

وأوضح "تشيلسي أراد العودة، لكن عرض برشلونة كان أعلى واللاعب يفضلهم".

وتوصل برشلونة لاتفاق مبدئي مع إشبيلية لضم اللاعب مرهون باجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقود.

وأصبح كوندي بذلك هو خامس صفقات برشلونة في الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

وخاض كوندي مع إشبيلية 133 مباراة سجل فيهم تسعة أهداف وصنع ثلاثة.

وتوج كوندي بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية.

ومع منتخب فرنسا خاض كوندي 11 مباراة دولية وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

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