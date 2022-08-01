من ضمنهم لاعب مصري.. ميسي يقترب من صدارة أكثر 10 لاعبين فوزا بالبطولات في التاريخ
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 10:57
كتب : FilGoal
اقترب ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان من صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم.
وتوج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت لتكون البطولة الـ 41 في تاريخ ميسي.
وجمع لكم FilGoal.com قائمة أكثر 10 لاعبين تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم.
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