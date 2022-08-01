من ضمنهم لاعب مصري.. ميسي يقترب من صدارة أكثر 10 لاعبين فوزا بالبطولات في التاريخ

رسالة ميسي إلى سواريز بعد العودة لأوروجواي

دون شوارب لا تعمل الماكينات.. إنجلترا تتوج بـ يورو السيدات للمرة الأولى

في ظهور رونالدو الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فايكانو