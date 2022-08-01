من ضمنهم لاعب مصري.. ميسي يقترب من صدارة أكثر 10 لاعبين فوزا بالبطولات في التاريخ

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

ميسي يحتفل لقب فينيلسيما

اقترب ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان من صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم.

وتوج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت لتكون البطولة الـ 41 في تاريخ ميسي.

وجمع لكم FilGoal.com قائمة أكثر 10 لاعبين تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الإثنين 1 أغسطس 2022 – مباراة المصير بين الزمالك وبيراميدز رئيس شركة غزل المحلة: صادفنا فترة كبيرة من سوء الحظ .. وسنظل خلف اللاعبين والمدرب قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد مدبولي واستمرار غياب عمر رضوان

طالع القائمة من هنا

ليونيل ميسي داني ألفيش حسام عاشور كريستيانو رونالدو بطولات
نرشح لكم
رسالة ميسي إلى سواريز بعد العودة لأوروجواي نيمار: ميسي لن يتغير أبدا.. والناس يتحدثون كثيرا بدون علم مواعيد مباريات الإثنين 1 أغسطس 2022 – مباراة المصير بين الزمالك وبيراميدز آخرهم صلاح وتريزيجيه.. 50 بطولة للمصريين في أوروبا بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يخسر كأس الأبطال الفرنسي برباعية أمام باريس دون شوارب لا تعمل الماكينات.. إنجلترا تتوج بـ يورو السيدات للمرة الأولى في ظهور رونالدو الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فايكانو تشكيل السوبر الفرنسي - مصطفى محمد احتياطي مع نانت.. وميسي يجاور نيمار في هجوم باريس
أخر الأخبار
رسالة ميسي إلى سواريز بعد العودة لأوروجواي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
نيمار: ميسي لن يتغير أبدا.. والناس يتحدثون كثيرا بدون علم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحضروا له جائزة بوشكاش الآن.. هدف أسطوري على طريقة "كابتن ماجد" في بوليفيا 44 دقيقة | أمريكا
طلائع الجيش: الفوز على الاتحاد بمثابة بطولة.. والعشري يريد التمسك بكل اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
من ضمنهم لاعب مصري.. ميسي يقترب من صدارة أكثر 10 لاعبين فوزا بالبطولات في التاريخ ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الإثنين 1 أغسطس 2022 – مباراة المصير بين الزمالك وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
آخرهم صلاح وتريزيجيه.. 50 بطولة للمصريين في أوروبا 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد مدبولي واستمرار غياب عمر رضوان 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق