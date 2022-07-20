في الجول يكشف القضايا التي ينوي الأهلي التحدث عنها لوسائل الإعلام

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 16:19

كتب : أحمد الخولي

شعار الأهلي

علم FilGoal.com هوية الملفات التي ينوى مجلس إدارة النادي الأهلي الحديث عنها لوسائل الإعلام عما أثير حول النادي في مؤخرا.

الأهلي أعلن عبر موقعه أن إدارة النادي ستتخذ خطوة في الرد على ما أثير حول النادي في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

الملفات ستكون على النحو التالي:

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-عدم اتخاذ خطوات لمحاسبة من تسبب في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم تحقيقات وزارة الشباب والرياضة التي أكدت حق الأهلي من وجهة نظر النادي.

-الرد على الجدل الذي أثير عن ملف المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

-الكشف عن مستندات تخض قضية عبد الله السعيد وبعض القضايا الأخرى.

-الرد على ما أشيع مؤخرا حول قرارات مجلس الإدارة وموقف بعض أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة في اتخاذ القرارات.

-أمور تخص حقوق الرعاية وبعض الأمور التعاقدية والتجارية.

-قضايا وملفات إضافية جاري الاعداد لها من قبل مجلس الإدارة.

وأثير أكثر من موضوع جدلي يتعلق بالأهلي في الأيام الأخيرة، بينها الموقف القضائي للنادي ورئيسه محمود الخطيب أمام مرتضى منصور رئيس الزمالك، وقضية عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

كما أثيرت أقاويل حول موقف النادي من المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وأفاد الأهلي في بيان: "نظرا لما تشهده الساحة الرياضية في الوقت الحالي من قضايا وملفات عديدة تتداولها وسائل الإعلام، ويتواجد النادي الأهلي كطرف فيها، ولأن البعض لم يتناول موقف النادي وحقوقه بالشكل الصحيح، وأن هناك أمورا تحتاج إلى توضيح، وأخرى تستوجب وضع النقاط فوق الحروف أمام الرأي العام، تتجه النية لدى النادي للتحدث والرد خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص كافة هذه القضايا وتحديد الموقف منها، وكل ما يخص النادي وملفاته الرياضية وقطاعاته المختلفة".

أزمة دوري الأبطال

وشكّل الأهلي لجنة قانونية للعمل مع إدارة التسويق على حصر الخسائر التي تكبدها النادي في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 حسبما علم FilGoal.com.

وأدان تقرير وزارة الرياضة اتحاد الكرة بتحمل مسؤولية أزمة النهائي الذي جمع الأهلي والوداد المغربي وانتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

وتسلم الأهلي خطابا بصورة طبق الأصل من تحقيقات وزارة الشباب والرياضة في ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حملت الاتحاد المسؤولية عن عدم تقديم خطاب استضافة المباراة لإقامتها في مصر أو في ملعب محايد.

وتتراوح خسائر الأهلي بين 4-5 ملايين دولار تتمثل في الآتي:

- فارق قيمة جائزة المركز الثاني عن قيمة الحصول على لقب البطولة.

- خسارة مليون ونصف المليون دولار من المشاركة في كأس العالم للأندية

- خسارة المنافسة على القيمة المالية لبطولة السوبر الإفريقي.

- ما تكبده النادي من نفقات سفر ومعسكرات طوال البطولة.

- قيمة الدعم المالي لرحلات الجماهير في المباراة النهائية بواقع 3 آلاف جنية عن 1500 مشجع بقيمة 4.5 مليون جنيه مصر.

وسيتحرك الأهلي فور تجهيز الحصر الكامل لخسائر النادي سيكون بالشكوى إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمطالبة اتحاد الكرة بالتعويض المالي المناسب مع إمكانية اللجوء الى المحكمة الإقتصادية.

وخسر الأهلي النهائي القاري ليفشل في تحقيق اللقب الثالث على التوالي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب رفقة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي VS السعيد

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الخطيب VS مرتضى

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية يوم الأحد بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس الزمالك على حكم حبسه في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قرار المحكمة بوقف عقوبة الحبس سنة وتأييد تغريمه 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، عاقبت مرتضى منصور بالحبس لمدة عام وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

ويأتي ذلك بسبب الدعوى المقامة من محمود الخطيب والتي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وعلى صعيد آخر يلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الخميس في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

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