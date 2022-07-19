مستشار الأهلي لـ في الجول: المحكمة الرياضية رفضت إيقاف إجراءات الحجز على أرصدة السعيد

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 18:02

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن مستجدات قضية الأحمر مع عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الأهلي

وقال عثمان لـFilGoal.com: "المحكمة الرياضية الدولية رفضت طلب السعيد ومحاميه بإيقاف إجراءات النادي الأهلي بالحجز على أرصدة اللاعب في البنوك".

وأضاف "وذلك بموجب حكم مركز التسوية والتحكيم المصري بتغريم اللاعب 2 مليون دولار نتيجه مخالفته العقد المبرم مع الأهلي في انتقاله إلى نادي أهلي جدة السعودي".

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وواصل "المحكمة الرياضية الدولية أكدت أن حكم التسوية والتحكيم والاجراءات المترتبة عليه والتى لجأ إليها الأهلي شأن داخلي لا علاقة لها به".

وكان هاني زهران محامي عبد الله السعيد أكد لـ FilGoal.com: "كل ما أثير شائعات، المحكمة الرياضية الدولية لم ترسل أي شيء أو تصدر أي قرار بخصوص قضية عبد الله السعيد".

وأضاف "آخر خطاب أُرسل من المحكمة الرياضية بتاريخ 5 يوليو الجاري، وكان بأنهم لن يردوا حتى تفصل المحكمة السويسرية الفيدرالية في الأمر".

وأكمل "لدينا استئناف منظور في المحكمة الفيدرالية السويسرية أول جلساته يوم 25 أغسطس، وبالتالي لم تُصدر أي قرار".

وأردف "في مصر نسير في إجراءات رفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ قدمناها قبل العيد ولم يتم تحديد موعد نظر الدعوى".

وشدد "لا يوجد أي مستند صادر بأي قرار في الوقت الحالي بخصوص القضية"

وأوضح "في الوقت الحالي، قدمنا شكوى ضد الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكل ما حدث من مخالفات منهم لأنه لم يحترم أحكام المحكمة الرياضية الدولية ويضع بندا غير قانوني وهو ما يخالف اللوائح".

وأتم "وهو ما نتوقع أن نعرف منه أي قررا جديد في الفترة المقبلة".

اقرأ القصة الكاملة لقضية الأهلي وعبد الله السعيد من هنا

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