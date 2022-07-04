محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي.. والخطوات المقبلة

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، تفاصيل أزمة اللاعب القضائية مع النادي الأهلي.

محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، كشف لـFilGoal.com بأن الأهلي حصل على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com اتجه إلى هاني زهران محامي عبد الله السعيد، والذي حكى لنا القصة كاملة من بدايتها.

وكل ما يلي على لسان هاني زهران محامي عبد الله السعيد لـFilGoal.com

-بدأت القصة عام 2019 حينما فسخ عبد الله السعيد تعاقده مع أهلي جدة، وانضم إلى نادي بيراميدز.

-وقتها تقدم النادي الأهلي بشكوى لـ فيفا، فحواها بأن اللاعب أخل ببنود التعاقد مع النادي والتي تحرمه من العودة إلى مصر عبر بوابة أي فريق بخلاف الأهلي.

-فيفا أخطرت الأهلي بأنها ليست منوطة بالفصل في تلك القضية، وأن عليهم اللجوء إلى اتحاد الكرة المصري، ولكن يمكن نظر النزاع مع أهلي جدة بأنهما طرفان دوليان.

-القاضي الأوحد لـ فيفا حكم لصالح أهلي جدة في القضية مستندا لأن العقود يقول بأن أهلي جدة لا يحق له بيع أو إعارة عبد الله السعيد لفريق مصري، لكن اللاعب فسخ عقده وانتقل في صفقة انتقال حر.

-بعدها ذهب الأهلي لاتحاد الكرة المصري وقرر مقاضاة عبد الله السعيد، لكن اتحاد الكرة رفض وأكد أنه ليس مختصا بالفصل في النزاع لأن أحد أطرافه فريق غير مصري.

-خطوة الأهلي التالية كانت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم، إذ رفع دعوى -لم نحصل على إخطار بها- وبالتالي لم يتسن لنا تقديم أدلة الدفاع عن اللاعب، ليصدر المركز حكما غيابيا ضد اللاعب بغرامة 2 مليون دولار.

-حاولنا الطعن على القرار أمام مركز التسوية والتحكيم، ولكنهم طلبوا سداد رسوم بقيمة مليون و300 الف جنيه للنظر في الطعن فما كان لنا إلا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

-وبعد عام كامل من محاولات الطرفين، أقرت المحكمة الرياضية الدولية بقانونية طلب عبد الله السعيد أن تكون هي الجهة الفاصلة في الفصل بالنزاع.

-بعدها طعن الأهلي دوليا على قرار المحكمة الرياضية الدولية في نظر النزاع أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ونحن اختصمناهم أيضا في تلك الدعوى، ولكن المفاجأة كانت في لجوء النادي مرة أخرى لمحاكم مدنية مصرية والحصول منها على صيغة تنفيذية لحكم مركز التسوية والتحكيم تم بموجبه الحجز على أرصدة عبد الله السعيد في37 بنك دون إخطار جهات القضاء المصرية بأن الدعوى ما زالت في مراحل التقاضي دوليا.

-لذلك قررنا إبلاغ المحكمة الرياضية الدولية بتصرف الأهلي، ومن المؤكد أنه ستكون هناك عواقب لهذا التصرف.

-اتخذنا أيضا بعض الإجراءات، منها الطعن على قرار الحجز على أرصدة حسابات اللاعب البنكية والتي لا توجد بها من الأساس أموال كما يعتقد البعض.

-قمنا بطعن أيضا على عدم دستورية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعدم جواز الطعن على أحكام مركز التسوية والتحكيم إلا أمامه فقط، وهو ما يخالف لوائح اتحاد الكرة المصري التي يستمدها من فيفا بجواز الطعن على قرارات المركز أمام المحكمة الرياضية الدولية.

المستشار هاني زهران محامي عبد الله السعيد يحكي لـ @FilGoal تفاصيل أزمة اللاعب مع النادي الأهلي 👇 pic.twitter.com/PtDVxpIlSE — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2022

وكان عبد الله السعيد قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2011 قبل أن يرحل في صيف 2018 إلى أهلي جدة السعودي.

واشترط الأهلي المصري في التعاقد الحصول على 2 مليون دولار حال رحيل اللاعب من النادي السعودي إلى أي نادي مصري.

وانتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز في يناير 2019 بعد فسخ التعاقد مع أهلي جدة السعودي.

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