جوائز كاف – صلاح ينافس ماني وميندي على أفضل لاعب في إفريقيا

دخل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والمكونة من ثلاثة لاعبين.

وأعلن كاف في وقت سابق عن قائمة أولية مكونة من 30 لاعب قبل تقليصها إلى 10 لاعبين.

ويتواجد في القائمة بجانب محمد صلاح كل من ساديو ماني لاعب بيارن ميونيخ وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

ويقام حفل توزيع الجوائز في المغرب غدا الخميس.

وأسهم صلاح في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

كما وصل صلاح مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وحصل على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما تمكن من تحقيق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، كما توج اللاعب المصري بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

ونجح كل من ساديو ماني وإدوارد ميني في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب السنغال والوصول لكأس العالم 2022، ومع الأندية حقق ماني نفس الألقاب الجماعية التي وصل إليها صلاخ مع ليفربول.

بينما فشل ميندي في التتويج بأي لقب مع تشيلسي ولكنه وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واستبعد كاف كل من خاليدو كوليبالي المنضم لتشيلسي حديثا ومدافع منتخب السنغال، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغرب أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، وسيباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند، ونابي كيتا لاعب ليفربول، وثنائي الكاميرون: فينسنت أبو بكر لاعب النصر، وكارل توكو إيكامبي لاعب ليون.

وابتعد الثنائي المصري محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم لاعبي الأهلي بعد تواجدهما في القائمة الأولية، والأمر نفسه ينطبق على محمد النني لاعب وسط أرسنال.

كما تم استبعاد ثلاثي الدوري المصري: بلاتي توريه لاعب بيراميدز وبوركينا فاسو، وعلي معلول لاعب تونس والأهلي، وزميله في الأهلي أليو ديانج لاعب وسط مالي.

وشهدت القائمة الأولية مفاجأة كبيرة بعدم ترشح بيير إيمريك أوباميانج رغم تألقه مع برشلونة بعد انتقاله إليه قادما من أرسنال.

ومن ضمن مفاجآت القائمة النهائية ابتعاد ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية، والإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان السابق وبرشلونة الحالي.

وسبق لمحمد صلاح التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين سابقتين عامي 2017 و2018، كما توج ساديو ماني بها مرة واحدة عام 2019، كما تم إلغاء الجائزة في عام 2020.

كما أعلن كاف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا.

وجاء حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب تونس على رأس القائمة بجانب كريم كوناتيه لاعب سالزبورج ومنتخب كوتديفوار، وبابي ماتا سار، لاعب توتنام ومنتخب السنغال.

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