بيان من مكتب محامي السعيد: المحكمة لم تمنح الأهلي الحق في الاستمرار على حجز أمواله

أصدر مكتب خضير وشركاه المكلف بالدفاع عن عبد الله السعيد قائد بيراميدز بيانا يؤكد خلاله عدم صحة رفض الطعم المقدم من اللاعب في محكمة التحكيم الرياضي بشأن حجز النادي الأهلي على أرصدته المالية.

وأكد البيان أن المحكمة لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن قضية عبد الله السعيد والأهلي، وأن النزاع بين الطرفين متداول حاليا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأن القرار الذي صدر قبل أيام من المحكمة يؤكد عدم نهائية قرار مركز التسوية والتحكيم ضد اللاعب.

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com: "المحكمة الرياضية الدولية رفضت طلب السعيد ومحاميه بإيقاف إجراءات النادي الأهلي بالحجز على أرصدة اللاعب في البنوك".

وكان هاني زهران محامي عبد الله السعيد أكد لـ FilGoal.com: "كل ما أثير شائعات، المحكمة الرياضية الدولية لم ترسل أي شيء أو تصدر أي قرار بخصوص قضية عبد الله السعيد".

وأضاف "آخر خطاب أُرسل من المحكمة الرياضية بتاريخ 5 يوليو الجاري، وكان بأنهم لن يردوا حتى تفصل المحكمة السويسرية الفيدرالية في الأمر".

وأكمل "لدينا استئناف منظور في المحكمة الفيدرالية السويسرية أول جلساته يوم 25 أغسطس، وبالتالي لم تُصدر أي قرار".

وأردف "في مصر نسير في إجراءات رفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ قدمناها قبل العيد ولم يتم تحديد موعد نظر الدعوى".

وشدد "لا يوجد أي مستند صادر بأي قرار في الوقت الحالي بخصوص القضية"

وأوضح "في الوقت الحالي، قدمنا شكوى ضد الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكل ما حدث من مخالفات منهم لأنه لم يحترم أحكام المحكمة الرياضية الدولية ويضع بندا غير قانوني وهو ما يخالف اللوائح".

وأتم "وهو ما نتوقع أن نعرف منه أي قررا جديد في الفترة المقبلة".

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