جوائز كاف - الشناوي وديانج مرشحان لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. والأهلي ينافس ثنائي المغرب

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد الشناوي في مران الأهلي

ينافس ثنائي الأهلي محمد الشناوي وأليو ديانج على لقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسماء 3 لاعبين مرشحين للفوز بالجائزة.

وهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر ومنتخب مالي.

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وأشرف داري مدافع الوداد المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتم اختصار القائمة النهائية لـ3 لاعبين بعدما كانت تضم 10 لاعبين من بينهم محمد شريف وبيرسي تاو وعلي معلول.

وتوقفت جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا في السنوات الماضية، قبل أن تعود جديد بداية من عام 2022 الجاري.

ويقام حفل توزيع الجوائز غدا الموافق 21 يوليو المقبل في المغرب.

الأهلي ضمن أفضل نادي

كذلك وصل الأهلي للمرحلة الأخيرة من المنافسة على لقب أفضل نادي في قارة إفريقيا.

وينافس الأهلي كل من الوداد ونهضة بركان من المغرب.

ويتواجد الأهلي في القائمة بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي خسره أمام الوداد المتواجد أيضا في القائمة بعد التتويج بالبطولة.

كما يتواحد نهضة بركان بعد أن حقق كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب أورلاندو بايرتس.

وكان بترو أتليتكو قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكنه خرج بعد مواجهة الوداد.

أفضل هدف

وفي قائمة أفضل هدف تم ترشيح أهداف كل من جابدينيو ماهانجو لاعب أورلاندو بيارتس، وبابي ساخو لاعب سيمبا، وهدف زهير المترجي لاعب الوداد في شباك الأهلي بنهائي دوري الأبطال.

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