بيان - وزارة الرياضة تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة النهائي.. وتعلن تشكيل لجنة فرعية لبحث المديونية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بنتائج تحقيق لجنة بحث الشكاوى فيما يخص أزمة استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والذي انتهى بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد في الثلاثين من مايو الماضي.

وبرأ البيان ساحة وزارة الرياضة من الأزمة التي انتهت بلعب المباراة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وهو ملعب الوداد، بسبب عدم تقدم مصر بطلب لتنظيم النهائي من الأصل، معتبرا أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول الأول.

كما رفضت الوزارة التدخل وسحب الثقة من الاتحاد المصري لكرة القدم باعتبار الأمر شأن داخلي وليس مخالفات مالية تستوجب الحل.

على الناحية الأخرى أعلنت الوزارة تشكيل لجنة مالية لإعداد تقرير حول تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن المديونية التي قال إنها بلغت 600 مليون جنيه.

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

بيان صادر عن لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية و الفساد بوزارة الشباب والرياضة

بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصرى لكرة القدم لبطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا المشارك بها النادى الأهلى وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

حيث طالعت الوزارة هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصرى من جدل كبير حول مدى أحقية الإتحاد المصرى لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلى المصرى في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن

استضافت المباراة على أرضها الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

- وفى هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية و الفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسئولية القانونية.

- وحيث أن اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم والنادي الأهلى للرياضة البدنية وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق، واستبان لها إنه وفى غضون شهر سبتمبر 2021 قام الاتحاد المصرى لكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت أن مباراة نهائي البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بإحدى الدول التي يحددها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

- حيث انتهت اللجنة -أخذا مما وسعته الأوراق- بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي:

أولاً: أنه لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا.

ثانياً: عدم قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الإتحاد (أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة) إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حالياً والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.

ثالثاً: أن الاتحاد المصرى لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكترونى (الإيميلات) من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس ادارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل إنتهاء المواعيد المحددة للرد على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف ) في 28/2/2022.

حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الإتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادى الأهلى و الجمعية العمومية للإتحاد المصرى لكرة القدم.

رابعاً: وحيث أنه وبتاريخ 14/4/ 2022 خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا ، وان ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الاتية:

نهائي كأس الكونفدرالية 2022

كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنه 2023

كاس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2024

كاس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024

كاس الأمم الإفريقية للكرة النسائية 2024

خامساً: أن النادي الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الامر بادر بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم لإعمال شئونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين.

وحيث أنه وفى هذا المقام وبناء على ما سبق فإن اللجنة توضح الآتي:

إنه وبشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلى للاتحاد المصرى لكرة القدم ممثلاً في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك حال كون هذا الأمر من الشئون الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

أما بشأن ما أثير من وجود مديونية على الإتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.

وبناء عليه تخلص اللجنة إلى الآتي:

- أن المسئول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دورى ابطال افريقيا هو الاتحاد المصرى لكرة القدم وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الامر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد.

التوصيات:

توصى اللجنة بالآتي:

- قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيرى أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.

- ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشان كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة، لا سيما وأن هذا الامر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.

- وضع آليات إدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها ، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا.

- مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشان الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.

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