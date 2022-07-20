جوائز كاف - كيروش ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب.. وخروج موسيماني

تواجد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا عن 2022.

وتقلصت القائمة من 10 مدربين إلى 5 ثم إلى 3 في القائمة النهائية التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم الخميس في المغرب.

وخرج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق من قائمة المرشحين بعدما كان ضمن الـ5 الأوائل.

ويتواجد في القائمة النهائية كل من كارلوس كيروش، ووليد الركراكي مدرب الوداد، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

وتم استبعاد كل من كامو مالو مدرب بوركينا فاسو، وأمير عبده مدرب جزرالقمر، وفلوران إبنجت مدرب نهضة بركان، ووحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، وماندالا نكيزاكي مدرب أورلاندو بايرتس، وبيتسو موسيماني، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا..

وقاد كيروش منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وقاد وليد الركراكي الوداد للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد أليو سيسيه بعد أن قاد منتخب السنغال للتتويج بكأس الأمم الإفريقية والوصول لكأس العالم 2022.

وتواجد موسيماني ضمن الـ5 الأوائل بعد أن قاد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما ظهر في القائمة توم سينتيفيت بعد أن قاد منتخب جامبيا للوصول لكأس الأمم الإفريقية للمرة الاولى في تاريخه.

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