جوائز كاف – مصر تنافس السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح

تواجد منتخب مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين للظفر بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا عن عام 2022.

وشهدت القائمة الأوليةتواجد 10 منتخبات، قبل أن يقلصها الاتحاد الإفريقي "كاف" إلى 5 منتخبات ثم إلى 3.

ويتواجد في القائمة النهائية رفقة مصر منتخبات: السنغال، الكاميرون.

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ويقام حفل توزيع الجوائز يوم الخميس في المغرب.

بينما تم استبعاد منتخبات جزر القُمر، مالي، غينيا الاستوائية، جامبيا، تونس، المغرب، بوركينا فاسو. التي تواجدت في القائمة الأولية.

وتتواجد مصر في القائمة النهائية بعد وصولها لنهائي كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022.

كما تحضر السنغال - أبرز المرشحين لحصد الجائزة - بعد فوزها بلقب أمم إفريقيا، بالإضافة إلى وصولها إلى نهائيات كأس العالم.

والكاميرون التي احتلت المركز الثالث في أمم إفريقيا،

وتواجد منتخب المغرب في قائمة الـ5 الكبار بعدما وصل إلى المونديال بدوره، وبوركينا فاسو التي حلت رابعة في البطولة الإفريقية.

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