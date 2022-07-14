منتخب الشباب: اتحاد جدة ينفي هروب نور الدين البحار

تواصل مسؤولو منتخب مصر 2003 بقيادة محمود جابر المدير الفني، مع إدارة نادي اتحاد جدة السعودي و تحديدا محمد عماري مسؤول الاحتراف في النادي السعودي.

جاء ذلك إثر انتشار أنباء عن استدعاء اتحاد جدة للاعبه على الفور من معسكر منتخب مصر، منعا لمفاوضات الأهلي و"ضغوط" أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، وفقا لما زعمته بعض الأنباء.

وقال محمد عماري إن اللاعب نور الدين البحار متواجد في إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، ولم يهرب من معسكر المنتخب الذى يستعد لبطولة كأس العرب.

وأوضح مسؤول اتحاد جدة في اتصال هاتفي مع ممثلي منتخب مصر أن اللاعب نور البحار جدد تعاقده مع اتحاد جدة خلال الفترة الماضية.

ونفى عماري إرسال أي خطابات لاتحاد الكرة أو منتخب مصر لطلب استعادة اللاعب.

وبذلك يؤكد اتحاد جدة ما نشره FilGoal.com عن حقيقة ما تردد صباح الخميس بشأن البحار.

ماذا حدث؟

انتشرت أنباء عن تعرض لاعب نادي اتحاد جدة السعودي نور الدين البحار لضغوط من جانب أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي للتوقيع مع ناديه.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أن اللاعب أخبر إدارة ناديه اتحاد جدة التي بدورها طلبت من اللاعب مغادرة المعسكر فورا.

كما ذكرت بعض التقارير المزيد من أسماء الأندية واللاعبين.

وعلم Filgoal.com أن سفر نور الدين البحار ليس إلى السعودية، بل إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، بإذن مسبق من الجهاز الفني.

على الجانب الآخر رد مسؤولو منتخب 2003 على الشائعات في 4 نقاط، أبرزها عدم وجود أي لاعب من المذكورين في معسكر المنتخب باستثناء صلاح باشا، الذي وصل يوم الثلاثاء.

في الإطار ذاته قال صلاح باشا عبر إنستجرام عن أنباء توقيعه للأهلي: "أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي. وصلت للقاهرة أول أمس ولا أعرف أي شيء عن هذا الكلام".

أما محمد عز "سيمو" حارس مرمى الزمالك وكورينسكي الإسباني السابق الذي تعاقد مع فيوتشر، فقد أوضح عادل مصطفى مدير قطاع الناشئين في الناديلـ في الجول"حين كان منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بالإسماعيلية منذ قرابة شهر، كان اللاعب معتذرا عن التواجد لأداء امتحانات الثانوية العامة".

وأضاف "لم أذهب أبدا لتدريب منتخب الشباب في حياتي، وهذه الأمور ليست من عادتي. لا أعرف لماذا يكتبون ذلك في وسائل الإعلام".

كما قال صلاح سلام وكيل اللاعب لـ في الجول: "كان هناك 3 أندية غير فيوتشر يرغبون في التعاقد مع سيمو، وهم الاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي، ولكننا اخترنا فيوتشر لأجل المستقبل وليس الماديات".

وأوضح "لا أعرف من أين ألف البعض هذا الكلام. اللاعب تسرع في خضم سعادته فنشر الصورة الآن بالتصادف مع حدوث بلبلة حول بعض اللاعبين، بينما تم التوقيع في مقر فيوتشر منذ قرابة شهر".

بينما نفى مصدر من الأهلي لـ في الجول تعاقد النادي مع الظهير الأيسر يونس إدريس، قائلا: "من الواضح أن هناك أطراف بعينها تحاول استغلال اسم الأهلي والإساءة له بخلق حالة من الجدل لا أساس لها، وذلك لإبعاد الأنظار عن أمور أخرى".

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