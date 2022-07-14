حجازي يقود التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022

لم تحرم الإصابة وفشل اتحاد جدة في التتويج بلقب الدوري، المدافع الدولي المصري أحمد حجازي من التواجد ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022.

وحقق الهلال لقب دوري المحترفين السعودي برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين فقط عن اتحاد جدة الذي فقد الصدارة خلال الجولات الأخيرة.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري كاس الأمير محمد بن سلمان استنادا على موقع "اوبتا" المختص في الأرقام والإحصائيات عن تواجد أحمد حجازي في التشكيلة المثالية للموسم المنصرم من الدوري السعودي

وتواجد حجازي في خط الدفاع إلى جانب المخضرم سامي الخيبري مدافع نادي الفيحاء.

وقاد التونسي نعيم السليتي مهاجم الاتفاق والنيجيري أوديون إيجالو هداف الهلال، هجوم التشكيلة المثالية.

🚨 التشكيلة المثالية لموسم 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 🇸🇦⚽️#Opta pic.twitter.com/XQ2bRNdmyT — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 14, 2022

وجاءت التشكيلة المثالية لدوري المحترفين السعودي 2021-2022 كالآتي:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش (الفيحاء)

الدفاع: متعب الحربي (الشباب) - أحمد حجازي (اتحاد جدة) – سامي الخيبري (الفيحاء) - مهند الشنقيطي (اتحاد جدة)

الوسط: سالم الدوسري (الهلال) - نعيم السليتي (الاتفاق) – كريستيان كويفا (الفتح)

الهجوم: رومارينيو (اتحاد جدة) – أوديون إيجالو (الهلال) – أندرسون تاليسكا (النصر).

حجازي غاب عن المشاركة مع الاتحاد منذ تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وعاد خلال آخر 4 جولات من الدوري.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

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