حجازي يقود التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022

الخميس، 14 يوليه 2022 - 22:07

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

لم تحرم الإصابة وفشل اتحاد جدة في التتويج بلقب الدوري، المدافع الدولي المصري أحمد حجازي من التواجد ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022.

وحقق الهلال لقب دوري المحترفين السعودي برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين فقط عن اتحاد جدة الذي فقد الصدارة خلال الجولات الأخيرة.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري كاس الأمير محمد بن سلمان استنادا على موقع "اوبتا" المختص في الأرقام والإحصائيات عن تواجد أحمد حجازي في التشكيلة المثالية للموسم المنصرم من الدوري السعودي

أخبار متعلقة
فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع "سيمو" من معسكر المنتخب.. ووكيله: الثانوية سبب غيابه صلاح باشا لاعب منتخب الشباب: لا أعرف شيئا عن التوقيع مع الأهلي التشكيل - صالح جمعة يقود سيراميكا.. وميسي على مقاعد بدلاء الاتحاد 3 نقاط جديدة.. إيسترن كومباني يفوز على المقاصة ويتمسك بحظوظه في البقاء

وتواجد حجازي في خط الدفاع إلى جانب المخضرم سامي الخيبري مدافع نادي الفيحاء.

وقاد التونسي نعيم السليتي مهاجم الاتفاق والنيجيري أوديون إيجالو هداف الهلال، هجوم التشكيلة المثالية.

وجاءت التشكيلة المثالية لدوري المحترفين السعودي 2021-2022 كالآتي:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش (الفيحاء)

الدفاع: متعب الحربي (الشباب) - أحمد حجازي (اتحاد جدة) – سامي الخيبري (الفيحاء) - مهند الشنقيطي (اتحاد جدة)

الوسط: سالم الدوسري (الهلال) - نعيم السليتي (الاتفاق) – كريستيان كويفا (الفتح)

الهجوم: رومارينيو (اتحاد جدة) – أوديون إيجالو (الهلال) – أندرسون تاليسكا (النصر).

حجازي غاب عن المشاركة مع الاتحاد منذ تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وعاد خلال آخر 4 جولات من الدوري.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

اقرأ أيضا

خاص - أول تصريحات حسام البدري بعد توليه قيادة وفاق سطيف

طرد دي يونج وكومان.. تعرف على حكم مباراة بيراميدز والأهلي

في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي

انظروا من عاد.. رافا ماركيز في برشلونة مجددا

رونالدو يرفض العرض السعودي

حجازي اتحاد جدة منتخب الدوري السعودي
نرشح لكم
حسام البدري لـ في الجول: الأهلي سبب شهرتي.. وهدفي البطولات مع وفاق سطيف وفاق سطيف يعلن تعاقده مع حسام البدري اسمعوا زئيرهن.. سيدات المغرب أول منتخب عربي في تاريخ كأس العالم حسام البدري: وصلت لـ الجزائر لإتمام تعاقدي مع وفاق سطيف.. وسندعم الفريق بالصفقات وفاق سطيف يعلن وصول حسام البدري لقيادة الفريق حسام البدري لـ في الجول: أسافر الجزائر لإتمام التعاقد مع وفاق سطيف منتخب مصر في مجموعة عمان والصومال بكأس العرب للشباب النصر يعلن ضم أوسبينا
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: يونس إدريس؟ هناك من يستغل اسمنا لإبعاد الأنظار عن أمور أخرى 17 دقيقة | الكرة المصرية
حجازي يقود التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022 48 دقيقة | الوطن العربي
فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع "سيمو" من معسكر المنتخب.. ووكيله: الثانوية سبب غيابه ساعة | الكرة المصرية
انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (5) - (0) الاتحاد السكندري.. فوز تاريخي ساعة | الكرة المصرية
صلاح باشا لاعب منتخب الشباب: لا أعرف شيئا عن التوقيع مع الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - صالح جمعة يقود سيراميكا.. وميسي على مقاعد بدلاء الاتحاد 2 ساعة | الكرة المصرية
3 نقاط جديدة.. إيسترن كومباني يفوز على المقاصة ويتمسك بحظوظه في البقاء 2 ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - عودة سريعة لـ عبد المنعم وظهور بواليا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي 4 خبر في الجول - الكشف عن راتب فيتوريا مع منتخب مصر