في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي

انتشرت أنباء عن تعرض لاعب نادي اتحاد جدة السعودي نور الدين البحار لضغوط من جانب أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي للتوقيع مع ناديه.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أن اللاعب أخبر إدارة ناديه اتحاد جدة التي بدورها طلبت من اللاعب مغادرة المعسكر فورا.

وعلم Filgoal.com أن الحقيقة على غير ذلك تماما..

اللاعب شارك في معسكر المنتخب بقيادة محمود جابر مدرب منتخب الشباب في الإسماعيلية، وطلب من الجهاز الفني السفر إلى لندن بعد نهاية المعسكر.

جاء ذلك لرغبته في حضور حفل تخرج لشقيقته بلندن.

ووافق الجهاز الفني على سفر اللاعب بعد نهاية المعسكر يوم ٧ يوليو.

وتم حجز تذكرة السفر ليسافر اللاعب اليوم الخميس ١٤ يوليو إلى لندن وليس للسعودية.

كما ننشر أيضا الدعوة الموجهة لشقيقة نور الدين والتي قدمها للجهاز الفني للسماح له بالسفر.

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