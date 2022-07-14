في ليلة ميسي.. سيراميكا كليوباترا يقسو على الاتحاد بخماسية

حقق سيراميكا الفوز الأكبر له في تاريخ مسابقة الدوري بعدما فاز على منافسه الاتحاد السكندري بخماسية دون رد.

وتخطى سيراميكا فوزه السابق على مصر للمقاصة بالجولة 20 بنتيجة 4-1 وعلى بيراميدز بنتيجة 4-2 في الموسم الماضي.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة 24 من الدوري.

وسجل محمود نبيل ومصطفى سعد "ميسي" وشادي حسين وشريف دابو وحمزة مجدي أهداف سيراميكا كليوباترا في شباك الاتحاد.

وعاد سيراميكا كليوباترا لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعد 3 مباريات بدون تحقيق الفوز إذ جاء آخر انتصاراته على حساب مصر للمقاصة ضمن الجولة 20.

وحقق سيراميكا الفوز بمسابقة الدوري بعد الخسارة على يد الزمالك والتعادل أمام فاركو والبنك الأهلي خلال الجولات الثلاث الأخيرة.

فيما تلقى عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري الهزيمة الأكبر في مسيرته، بعدما تخطى خسارة الدور الأول أمام سموحة بنتيجة 5-2 وأمام الأهلي حينما كان مدربا لنادي أسوان بنتيجة 4-0.

أحداث المباراة

بدأ نادي سيراميكا المباراة بضغط مبكر على مرمى الاتحاد السكندري ونجح محمود نبيل في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 6 دقائق فقط بعد تمريرة شريف دابو.

رد الاتحاد جاء سريعا عن طريق إبراهيم حسن الذي سدد كرة صاروخية ارتطمت بالقائم ليضيع هدف التعادل.

واستمر ضغط الاتحاد خاصة عن طريق الأطراف صبري رحيل وهشام صلاح ولكن عامر عامر ودفاع سيراميكا نجح في إفساد جميع المحاولات.

في المقابل اعتمد سيراميكا على الهجمات المرتدة عن طريق صالح جمعة والثنائي الخطير شريف دابو وشادي حسين.

ليلة ميسي

مع بداية الشوط الثاني حاول سيراميكا تسجيل الهدف الثاني وكان له ما أراد عن طريق مصطفى سعد "ميسي" الذي سدد كرة قوية سكنت شباك أحمد يحيى حارس الاتحاد.

ميسي واصل ظهوره القوي ومرر كرة وضعت شادي حسين في إنفراد تام بمرمى الاتحاد ليسدد في شباك النادي السكندري مسجلا الهدف الثالث.

وأهدى مصطفى ميسي تمريرة جديدة تحصل منها نادي سيراميكا على ركلة جزاء ترجمها شريف دابو إلى هدف رابع.

في المقابل واجه احمد عادل "ميسي" لاعب الاتحاد سوء حظ وحرمه القائم من تسجيل هدف تقليص الفارق.

واستغل سيراميكا كليوباترا الإندفاع الهجومي لنادي الاتحاد وانفرد حمزة مجدي بمرمى أحمد يحيى ليسجل الهدف الخامس.

بكاء حارس الاتحاد

أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد لم يتمالك أعصابه ودخل في نوبة بكاء عقب هجوم الجمهور السكندري ليحل الحارس البديل صبحي سليمان بدلا منه.

وبهذة النتيجة رفع نادي سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز العاشر.

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