في 4 نقاط.. منتخب الشباب يرد على شائعات تدخله في انتقالات لاعبيه

أبدى مسؤولو منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة المدير الفني محمود جابر اندهاشهم من شائعات تواجد عدد من مسؤولي الأندية المصرية في معسكر منتخب الشباب من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين.

وامتدت هذه الشائعات إلى حدوث أزمات بشأن توقيع اللاعبين لتلك الأندية، وكذلك إلى تدخل الجهاز الفني للمنتخب في تحديد وجهة اللاعبين.

وأوضح الجهاز الفني لمنتخب الشباب أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة.

وجاء توضيح مسؤولي منتخب 2003 كالتالي:

أولا: لم يتواجد أي من مسؤولي الأندية المذكورة أو غيرها من الأندية داخل معسكر المنتخب المصري للشباب منذ انطلاقه، سواءً في تدريبات المنتخب أو في فندق الإقامة.

ثانيا: الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب لا يتدخل من قريب أو بعيد في مستقبل اللاعبين، أو في تحديد وجهتهم.

ثالثا: صلاح الدين باشا لاعب فريق أودينيزي الإيطالي هو اللاعب الوحيد المتواجد في معسكر المنتخب بين اللاعبين المذكورين في تلك الأنباء المغلوطة، ووصل إلى المعسكر أمس الأربعاء، كما أن تعاقد اللاعب مع ناديه الإيطالي لا يزال ممتدا لسنوات مقبلة.

رابعا: الأمر لا يقتصر على عدم تواجد معظم اللاعبين المذكورين في معسكر المنتخب المصري للشباب، بل إن الجهاز الفني لا يعلم شيئا عن بعضهم من الأساس.

ويناشد محمود جابر المدير الفني للمنتخب المصري للشباب وسائل الإعلام وكذلك جماهير الكرة المصرية تحري الدقة بشأن الأنباء المتعلقة بالمنتخب، خاصة في ظل استعداداته لخوض منافسات كأس العرب للشباب بعد أقل من أسبوع، وسعيه لتحقيق نتائج مشرفة للكرة المصرية.

ماذا حدث؟

انتشرت أنباء عن تعرض لاعب نادي اتحاد جدة السعودي نور الدين البحار لضغوط من جانب أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي للتوقيع مع ناديه.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أن اللاعب أخبر إدارة ناديه اتحاد جدة التي بدورها طلبت من اللاعب مغادرة المعسكر فورا.

كما ذكرت بعض التقارير المزيد من أسماء الأندية واللاعبين.

وعلم Filgoal.com أن سفر نور الدين البحار ليس إلى السعودية، بل إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، بإذن مسبق من الجهاز الفني.

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