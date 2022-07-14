صلاح باشا لاعب منتخب الشباب: لا أعرف شيئا عن التوقيع مع الأهلي

نفى صلاح الدين باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي ولاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2003 ما تردد عن توقيعه للنادي الأهلي.

وأوضح باشا أن ما أثير حول توقيعه لعقد مع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي غير صحيح على الإطلاق.

وقال باشا عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي. وصلت للقاهرة أول أمس ولا أعرف أي شيء عن هذا الكلام".

صلاح الدين باشا هو ناشئ سابق للأهلي، ولد لأب مصري وأم إيطالية، وروى والده رضا مصطفى باشا قصة نجليه "صلاح الدين وريتشارد" لـ في الجول عام 2017.

"عشقت صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد في خضم حبي للتاريخ، فتمنيت أن اسمي أولادي بهذين الاسمين إذا رزقني الله بولدين. وبالفعل، ولد ريتشارد في 2002 وبعده بعام جاء صلاح الدين".

"التقارير الطبية عن حالة الولدين أكدت أنهما يسبقان عمريهما بحوالي عامين من حيث المقومات البدنية والنفسية. لذلك قرر دخولهما مجال الرياضة. هذا بجانب التعليم الذي حرصت فيه على معرفتهما باللغة العربية وقراءة القرآن باستمرار".

"أزور مصر كثيرا وخاصة مدينة شرم الشيخ، في البداية لاحظ موهبة أولادي العديد من كشافي الأندية الكبيرة مثل الإسماعيلي ومصر للمقاصة والأهلي، لكن تفكيري كان منصبا في إيطاليا، مستقبلهما هناك".

"طلب مني أحد أصدقائي أن يشارك ولداي في اختبارات الأهلي في شرم الشيخ منذ أشهر قليلة، وعندما شاهدهما سمير كمونة لم يتردد في اختيارهما".

"تم قيدهما في قطاع الناشئين، ريتشارد سجل 25 هدفا في أول موسم، صلاح الدين تألق أيضا وتم تصعيده ليلعب في الفئة العمرية لشقيقه".

ماذا حدث؟

انتشرت أنباء عن تعرض لاعب نادي اتحاد جدة السعودي نور الدين البحار لضغوط من جانب أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي للتوقيع مع ناديه.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أن اللاعب أخبر إدارة ناديه اتحاد جدة التي بدورها طلبت من اللاعب مغادرة المعسكر فورا.

كما ذكرت بعض التقارير المزيد من أسماء الأندية واللاعبين.

وعلم Filgoal.com أن سفر نور الدين البحار ليس إلى السعودية، بل إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، بإذن مسبق من الجهاز الفني.

على الجانب الآخر رد مسؤولو منتخب 2003 على الشائعات في 4 نقاط، أبرزها عدم وجود أي لاعب من المذكورين في معسكر المنتخب باستثناء صلاح باشا، الذي وصل يوم الثلاثاء.

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