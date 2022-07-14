عصام الحضري لـ في الجول: أحترم قرار فيتوريا.. ومستعد لحمل "حقائب الأحذية" مع المنتخب الأولمبي

الخميس، 14 يوليه 2022 - 19:43

كتب : بسام أبو بكر

عصام الحضري - منتخب مصر

تحدث عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول الذي خرج من تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، موجها الشكر لاتحاد الكرة المصري ومعربا عن احترامه لقرار المدرب الجديد.

وقال الحضري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أشكر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وأشكر جميع الأعضاء على الفترة الماضية".

وأضاف "طوال عملي مع المنتخب الوطني الأول لم أبخل بنقطة عرق في خدمته خلال المعارك الثلاث في كأس العرب وكأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم".

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وتابع "أعتقد أن الجميع أصبح مطمئنا الآن لمركز حراسة المرمى في مصر بوجود 4 حراس على أعلى مستوى، هم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد".

وأوضح "أوجه الشكر لاتحاد الكرة على تمسكه بي في جهاز المدرب الجديد روي فيتوريا، ولكن أحترم أن الجهاز الفني الجديد يملك مدربا لحراس المرمى. هذه مسألة احترافية".

وبسؤاله عن رأيه في حال ترشحه لتدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي قال الحضري: "مستعد لحمل حقائب الأحذية مع المنتخب الأولمبي وأي فئة عمرية أخرى".

واختتم "أنا تحت أمر بلدي في أي وقت. مصر هي من صنعت اسمي ورفعته لأقصى درجة، والآن بعد أن اعتزلت وأصبحت مدربا فأنا تحت أمر بلادي في أي موقع ومع أي مدرب".

وتولى الحضري المنصب مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد مصر في كأس العرب لتحقيق المركز الرابع، ثم المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا، قبل الخروج من آخر مراحل تصفيات كأس العالم على يد السنغال.

وبعد رحيل كيروش إثر الفشل في التأهل إلى المونديال، بقي الحضري في جهاز المدرب التالي إيهاب جلال، الذي أدار المنتخب لـ 3 مباريات قبل أن يُقال ويحل روي فيتوريا بدلا منه.

أما في مسيرته الكروية، فقد استمر الحضري مع منتخب مصر حتى المشاركة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن توج مع الجيل الذهبي بثلاثية كأس أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010.

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