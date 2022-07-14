فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع "سيمو" من معسكر المنتخب.. ووكيله: الثانوية سبب غيابه

نفى عادل مصطفى مدير قطاع الناشئين بنادي فيوتشر ما تردد عن توقيع ناديه مع حارس مرمى الزمالك السابق محمد عز "سيمو" أثناء تواجده في معسكر منتخب الشباب.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حين كان منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بالإسماعيلية منذ قرابة شهر، كان اللاعب معتذرا عن التواجد".

وأضاف "أتاني سيمو وقال لي أن عقده قد انتهى وأنه حاليا بدون فريق، ولذلك وقعت معه".

وأوضح "لم أذهب أبدا لتدريب منتخب الشباب في حياتي، وهذه الأمور ليست من عادتي. لا أعرف لماذا يكتبون ذلك في وسائل الإعلام".

وتابع "لا أعرف لماذا تثار هذه المشكلة. لاعب بلا ناد فتعاقدت معه. سيمو كان يذهب لمعسكرات المنتخب بالفعل ولكن في ذلك الوقت كان في إجازة بسبب امتحانات الثانوية العامة".

واختتم "من المستحيل أن أخرج لاعبا من معسكر المنتخب. هذه الصورة ليست اليوم، بل من قرابة شهر".

في الإطار ذاته تواصل FilGoal.com مع صلاح سلام وكيل اللاعب الذي قال: "بالفعل تعاقدنا مع فيوتشر بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي كورينسكي الإسباني".

وأضاف "عقود الناشئين توقع لمدة عام ويتم تجديدها عام تلو الآخر. حين انتهى عامنا فضلنا العودة إلى مصر تمهيدا للسفر مرة أخرى لأجل الاحتراف".

وأوضح "كان هناك 3 أندية غير فيوتشر يرغبون في التعاقد مع سيمو، وهم الاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي، ولكننا اخترنا فيوتشر لأجل المستقبل وليس الماديات".

وتابع سلام "وقت التوقيع كان لدينا موعد مع عادل مصطفى، وذهبنا إلى مقر فيوتشر وتم توقيع العقود هناك".

وواصل "القول بإنه كان في معسكر المنتخب وخرج غير صحيح على الإطلاق. كان اللاعب في إجازة من المنتخب لأجل امتحانات الثانوية العامة".

واختتم "عادل مصطفى ليس له علاقة بشيء من ذلك. التعاقد سليم بنهاية عقد اللاعب مع ناديه السابق. لا أعرف من أين ألف البعض هذا الكلام. اللاعب تسرع في خضم سعادته فنشر الصورة الآن بالتصادف مع حدوث بلبلة حول بعض اللاعبين".

ماذا حدث؟

انتشرت أنباء عن تعرض لاعب نادي اتحاد جدة السعودي نور الدين البحار لضغوط من جانب أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي للتوقيع مع ناديه.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أن اللاعب أخبر إدارة ناديه اتحاد جدة التي بدورها طلبت من اللاعب مغادرة المعسكر فورا.

كما ذكرت بعض التقارير المزيد من أسماء الأندية واللاعبين.

وعلم Filgoal.com أن سفر نور الدين البحار ليس إلى السعودية، بل إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، بإذن مسبق من الجهاز الفني.

على الجانب الآخر رد مسؤولو منتخب 2003 على الشائعات في 4 نقاط، أبرزها عدم وجود أي لاعب من المذكورين في معسكر المنتخب باستثناء صلاح باشا، الذي وصل يوم الثلاثاء.

في الإطار ذاته قال صلاح باشا عبر إنستجرام عن أنباء توقيعه للأهلي: "أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي. وصلت للقاهرة أول أمس ولا أعرف أي شيء عن هذا الكلام".

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